 Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşımdır | TÜRKİYE | DW | 18.11.2020

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TÜRKİYE

Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşımdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya ilişkin, "Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur, Alaattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. Çakıcı benim dava arkadaşımdır" dedi.

Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada , CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu  tehdit eden organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'yı savundu.

Kılıçdaroğlu'nun hakaret ettiğini iddia eden Bahçeli, "Sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" ifadelerini kullandı.

Çakıcı'nın "organize suç örgütü liderliği" suçlamasının üzerine atıldığını ileri süren Bahçeli, "Üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir" dedi.

Bahçeli'nin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden  Çakıcı'ya ilişkin açıklaması  şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur.

Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır."

© Deutsche Welle Türkçe

ANKA / TY, ET

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