Alman Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Batı Şeria eleştirisi

Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana on birinci kez Ortadoğu'ya giden Baerbock, İsrail hükümetine Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri projelerine son verilmesi çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün İsrail'e yaptığı ziyarette Batı Şeria'ya yönelik tutumu nedeniyle Netanyahu hükümetini eleştirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Baerbock, ele aldıkları konulardan birinin Batı Şeria'daki durum olduğunu söyledi.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yerleşim projelerine son vermesi gerektiğini belirten Baerbock, "Yerleşim yerlerinin inşası açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu yasa dışı" ifadelerine vurgu yaptı. Baerbock, "Kanımca İsrail hükümeti ilk adım olarak devam etmekte olan yerleşim projelerini durdurarak uluslararası düzeyde kaybettiği güveni yeniden kazanabilir" şeklinde konuştu.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki "radikal yerleşimcilerin şiddet eylemlerine daha güçlü ve görünür şekilde" müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Baerbock, "Kim insanlara saldırır, evlerinden çıkartır veya öldürürse, bunun hesabını vermeli ve sert bir şekilde cezalandırılmalı" dedi. Baerbock, bunun Batı Şeria'da tansiyonun düşürülmesi ve bölgedeki partnerlerin güveninin artırılması için önemli bir adım olacağını kaydetti.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da başlattığı askeri operasyona da işaret eden Baerbock, İsrail'in işgal gücü olarak Batı Şeria'da "terörist yapılara karşı" mücadele etmeye hakkı olduğunu, ancak izlenen tutumun "şiddeti teşvik etmemesi" gerektiğini belirtti.

İsrail, yaklaşık iki ay önce Batı Şeria'da 5 binden fazla konutun inşa edilmesini onaylamış ve onay verilmeden inşa edilen çok sayıda yerleşim yerinin yasal sayılmasına karar vermişti. İsrail yasalarına göre Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin izinsiz inşası yasa dışı sayılıyor, ancak bu tür yerleşim yerlerine geriye dönük olarak onay verilebiliyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi'nde savaşın başlaması Batı Şeria'da da şiddetin artmasına yol açtı.

Baerbock'tan ateşkes için uzlaşma çağrısı

Baerbock, İsrail ziyaretinde ateşkes anlaşması için uzlaşma sağlanması çağrısında da bulundu. En önemli görevin Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması için çaba gösterilmesi olduğunu ifade eden Baerbock, "Hamas vahşi terörüne son vermeli ve artık tüm rehineleri serbest bırakmalı" dedi. Geçen hafta sonu cansız bedenlerine ulaşılan altı rehinenin askeri bir çözüm olmadığını gösterdiğini dile getiren Alman Bakan, "Sadece askeri baskı, geçen hafta sonunda gördüğümüz gibi, rehinelerin hayatını tehlikeye atıyor" şeklinde konuştu. Baerbock, Hamas'ın elindeki rehineler arasında Alman vatandaşlarının da olduğunu söyledi.

Ateşkes görüşmelerinde uzlaşmazlık yaratan konuların başında gelen Philadelphi (Salahhadin) Koridoru'na ilişkin olarak İsrail'in "güvenlik ikilemini" anlayabildiğini kaydeden Baerbock, buna bir çözüm bulunabileceğini, Avrupa Birliği'nin bu çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yürütülen dolaylı ateşkes müzakerelerinde Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınırı oluşturan Philadelphi Koridoru anlaşmazlık yaratıyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, Mısır'dan olası silah sevkiyatını engellemek için bu bölgenin kontrolünün İsrail'de olmasını istiyor, Hamas ise bunu kesinlikle reddediyor.

Baerbock'un Ortadoğu ziyareti programında, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Ramallah'ta Filistin Özerk Yönetimi Başbakanı Muhammed Mustafa ile temaslar yer alıyor.

AFP, dpa/JD, BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?