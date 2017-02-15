Baerbock: Türkiye'den göç müfredata dahil edilmeli

Almanya'da 26 Eylül'da yapılacak Federal Meclis seçimlerinde Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock, Türkiye'den göçün Almanya'daki tarihi başarılardan biri olduğunu vurgulayarak müfredata alınmasını istedi. Bu yıl 60’ıncı yılı kutlanan Türkiye'den Almanya'ya işçi alımını düzenleyen anlaşma 1961 yılında imzalanmıştı.

Türkiye'den Almanya'ya göçe dair değerlendirmelerde bulunan Baerbock, Almanya Türk Toplumu derneğinin sayfasında yayınlanan bir video mesajda 1969 ila 1970'li yıllarda Türkiye'den gelen ve "misafir işçi" olarak nitelenen insanlar ile ailelerinin Almanya'nın batısında yaşayan toplumu ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan büyük ölçüde etkilediği ve biçimlendirdiğini söyledi. Yeşiller’in tarihlerinde ilk kez gösterdiği başbakan adayı olma özelliğine de sahip olan Baerbock, "Türkiye'den göç aynı zamanda Almanya tarihinin başarı hikayelerinden biridir" diye vurguladı.

Türkiye'den 1970'te Düsseldorf'a gelen "misafir işçiler"

Bu başarıya rağmen o zaman gelen "misafir işçilerin" yaşam boyu sundukları katkının onurlandırılmadığını savunan Baerbock, "Pek çoğu düşük kalifiye olup en ağır işleri yaptılar, kötü ve belirsiz koşullarda çalıştılar, ailelerinden uzaklarda yaşadılar ve onlara doğru dürüst Almanca öğrenme fırsatı bile verilmedi" dedi. Başbakan adayı Annalena Baerbock, "Hem bu kişilerin yaşam hikayeleri hem de onların torunları okul kitapları, toplumsal tarih hafızasını kapsayan pek çok alanda daha fazla ilgiyi ve dikkati hak ediyor... Biz bir göç ülkesiyiz ve çok seslilik Almanya'nın güçlü tarafı” diye konuştu.

40 yaşındaki politikacı, ayrıca Almanya’da toplumsal katılımı ileriye taşıyacak ayrı bir bakanlık kurulması gerektiğini de savundu. Baerbock’un videoda dile getirdiği bu talep, Yeşiller’in yayınlanan seçim programında yer alan vaatlerden de biri. Oluşturulacak söz konusu bakanlığın yetki alanının Federal İçişleri Bakanlığı yetki alanından ayrılması gerektiği belirtiliyor.

Yeşiller şu anda Almanya'daki anketlerde de ikinci güç

Almanya’da 26 Eylül'de düzenlenecek Federal Meclis seçimlerinde, 1970'lerde bir protesto hareketi olarak doğan ve son yıllarda pek çok eyalette hükümet koalisyonlarında yer alan Yeşiller partisi ilk kez bir başbakan adayı çıkardı. Baerbock'un sempati değerleri, adaylığının açıklandığı ilk dönemde yüksek olduysa da yaptığı hatalı açıklamalar, özgeçmişini olduğundan daha iyi gösterdiği ve yazdığı kitaptaki alıntıları yeterince belirgin ortaya koymadığı iddiasıyla başlayan tartışmalarla sempati değerlerinin azaldığı görülüyor. Yeşiller ve adayları Baerbock’a aşırı sağcı ve popülist gruplar ile medyadan yapılan ve organize olduğu belirtilen kampanyaların da sempati değerlerinin düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Halen doğrudan ve listelerden seçilen 709 milletvekilinden oluşan Almanya Federal Meclisi'nde Yeşiller, 67 koltukla aslında beşinci parti. Ancak son iki yıldır zaman zaman yaşanan ufak tefek dalgalanmalar hariç istikrarlı biçimde iktidar iddiasını güçlendiren Yeşiller, şu anda Almanya'daki anketlerde de ikinci güç.

DW,dpa/ETO,BK

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