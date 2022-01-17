Baerbock Rusya ve Ukrayna’da uzlaşı arıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bir süredir gerginlik yaşayan ve savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukraya'yı ziyaret ediyor. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek ziyarette Alman Bakan, iki ülke arasındaki gerginliğin giderilmesine yönelik temaslarda da bulanacak.

Görüşmelerde Ukrayna sınırına ilerleyen Rus birlikleri ile Kiev'inAlmanya'dan silah sevkiyatları ve Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz nakleden boru hattı Kuzey Akım 2'nin (Nord Stream 2) durdurulmasına yönelik taleplerin de ele alınması bekleniyor.

Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller ile muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU ve CSU) dış politika uzmanları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının tartışmalı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin de sonunu getireceği görüşünde olduklarını açıkladı.

CDU Dış İlişkiler Uzmanı Roderich Kiesewetter, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un (Yeşiller) Kiev ve Moskova'ya ziyareti ile ilgili Deutschlandfunk radyosuna Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna saldırıya uğrarsa Kuzey Akım 2 hattı durdurulmalı. Gerçi o zaman yanlış bir yatırım olur ama bu Avrupa'nın güvenliğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Yeşiller Dış İlişkiler Uzmanı Omid Nouripour da ARD kanalında yayınlanan sabah haber kuşağı Morgenmagazin'de yaptığı açıklamada, "Rusya başka bir saldırganlık seviyesi oluşturduğu anda, bu boru hattının gerçekleşmeyeceği çok, çok açıktır" dedi.

Kiesewetter Rusya'ya karşı yaptırım olanaklarının baştan reddedilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun Avrupalıların müzakere pozisyonunu zayıflatacağını savundu.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de, daha önce Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten dışlanmaması konusunda uyarmıştı.

Kiesewetter Moskova'ya karşı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ortak tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, Almanya Dışişleri Bakanının temaslarında en azından açık bir Avrupa tavrının netleşmesini sağlaması gerektiğini belirtti.

CDU'lu siyasetçi Birlik partilerinin Alman Dışişleri Bakanı'na bu konuda tam destek verdiğini de ifade etti.

Kiesewetter, Ukrayna sınırındaki gerginliği başta bir gözdağı olarak algıladığını ancak şu anda ortamı daha net olarak görebildiğini belirterek, Batı‘nın zayıflık göstermesi halinde Rusya Kırım'ı veya Doğu Ukrayna'yı tamamen ayırma gibi adımlar atabileceğini kaydetti. Hristiyan Demokrat politikacı, "Bunu hesaba katmalıyız" dedi.

dpa / TY,ET

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