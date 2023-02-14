Baerbock: İsveç ve Finlandiya Temmuza kadar üye olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye ile Macaristan'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini Temmuz ayındaki NATO zirvesine kadar onaylama çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya'nın ardından gittiği İsveç'te iki ülkenin NATO üyelikleri konusunda zaman kaybedilmemesini istedi.

Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında geçen Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi, sırasında imzalanan üçlü mutabakat metnine atıfta bulunan Baerbock bu mutabakatta "net kriterler" belirlendiğini, İsveç ve Finlandiya'nın söz konusu kriterleri yerine getirdiğini söyledi.

Her iki ülkenin Temmuz ayında yapılacak bir sonraki NATO zirvesi öncesinde İttifaka üye olması çağrısında bulunan Baerbock, bunun NATO'nun geneli için önemli olduğuna vurgu yaptı. Baerbock, "Bu doğrultuda beklentimiz Türkiye ve Macaristan da olmak üzere tüm NATO ülkelerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması ve daha fazla gecikmeye mahal vermemesidir" dedi.

"Taahhütler yerine getirilmeli"

İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya "el ele" katılabilmesi için Madrid'de verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istedi.

İsveç'in üçlü mutabakatın uygulanması amacıyla "ilk günden itibaren geniş kapsamlı önlemler aldığını" ifade eden Baerbock, bunun Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi bakımından da "doğru ve önemli olduğunu" vurguladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla herkesin güvenliğinin güçlendirileceğini belirten Baerbock, İsveç'e hitaben yaptığı açıklamada, "Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir" dedi. Baerbock, İsveçlilerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra NATO'ya katılmak istemesinin "sadece anlaşılır değil, aynı zamanda da doğal bir durum" olduğunu söyledi ve İsveçli mevkidaşına "tam destek" mesajı verdi.

Stoltenberg'den "ayrı katılabilirler" mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise bugün Brüksel'de NATO savunma bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya ayrı ayrı üye olmasının da gündeme gelebileceğini ifade etti. "En önemli mesele Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin aynı zamanda onaylanıp onaylanmaması değil" diyen Stoltenberg, her iki ülkenin de olabildiğince hızlı şekilde ittifaka katılmasının önemine dikkat çekti. İyimser olduğunu belirten Stoltenberg, "Çok gayret sarf ediyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Fotoğraf: Johanna Geron/REUTERS

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kuran-ı Kerim yakma eylemleri sonrası görüşmeleri askıya alan Türk hükümeti, Finlandiya'ya olumlu mesaj verirken İsveç'in üyeliğine desteğin mevcut koşullarda söz konusu olmayacağını açıklamıştı.

30 NATO üyesinden şu ana kadar sadece Türkiye ile Macaristan iki ülkenin üyelik başvurusunu onaylamadı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılabilmesi için üyeliklerinin tüm NATO ülkelerinin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.

AFP/BÖ,BK