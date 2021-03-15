Baden-Württemberg Almanya'nın bir eyaletidir. 1952 yılında Württemberg-Baden, Baden ve Württemberg-Hohenzollern eyaletlerinin birleşmesiyle oluşan Baden-Württemberg'in başkenti Stuttgart'tır.

Fransa, İsviçre ve - Konstanz Gölü üzerinden - Avusturya ile sınırı olan eyaletin Almanya içindeki komşuları ise Bavyera, Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletleridir. Baden-Württemberg nüfus ve alana göre Almanya'nın en büyük üçüncü eyaletidir.