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Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Almanya'nın bir eyaletidir. 1952 yılında Württemberg-Baden, Baden ve Württemberg-Hohenzollern eyaletlerinin birleşmesiyle oluşan Baden-Württemberg'in başkenti Stuttgart'tır.

Fransa, İsviçre ve - Konstanz Gölü üzerinden - Avusturya ile sınırı olan eyaletin Almanya içindeki komşuları ise Bavyera, Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletleridir. Baden-Württemberg nüfus ve alana göre Almanya'nın en büyük üçüncü eyaletidir.

dpatopbilder - 07.12.2018, Hamburg: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht beim CDU-Bundesparteitag auf dem Podium an einem CDU-Logo vorbei. Die Delegierten wählen am Nachmittag einen neuen Parteivorsitzenden. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Yorum: Merkel'in partisi CDU yol ayrımında 15.03.2021

DW'den Marcel Fürstenau, eyalet seçimlerinde aldığı tarihi yenilginin ardından CDU'nun ileriye bakması gerektiğini, aksi takdirde federal meclis seçimlerinde bir felaketle karşı karşıya kalabileceği görüşünü savunuyor.
STUTTGART, GERMANY - MARCH 14: Andreas Schwarz, head of the German Greens party in Baden-Wuerttemberg, Sandra Detzer, state chairwoman of the German Greens party and President of the state parliament Muhterem Aras react following initial results in state elections in Baden-Wuerttemberg during the coronavirus pandemic on March 14, 2021 in Stuttgart, Germany. Voters have gone to the polls in two state elections today: in Rhineland-Palatinate and Baden-Wuerttemberg. Initial results suggest that Greens party received 31.5% of the vote. Due to the high amount of absentee votes first projections are likely to be unreliable. (Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images)

Yeşiller ve SPD'den yerel seçim başarısı 15.03.2021

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan seçimde Yeşiller, Rheinland-Pfalz'da ise Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti çıktı. Merkel'in partisi CDU iki seçimde de tarihinin en kötü sonucunu aldı.
Thomas Strobl (CDU), Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration von Baden-Württemberg, spricht während eines Interviews. (zu dpa «Strobl hegt Bedenken gegen Aufnahmekonzept von Flüchtlingen aus Moria»)

Strobl: Karantinayı bozan pozitif kişiler hastaneye kapatılmalı 01.02.2021

Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl koronavirüs taşıyan ve karantina kurallarını ihlal eden kişilerin hastaneye kapatılmasını savundu.
Ditib, Türkischer Moscheenverband in Deutschland Zwei türkische Ditib- Moscheen erhielten heute erneut Drohbriefe. Ditib Generalsekraeter Abdurrahman Atasoy äußerte sich besorgt. Quelle: Ditib

Almanya’da iki camiye tehdit mektubu yollandı 06.11.2020

Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletindeki camilere eş zamanlı olarak tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi. Mektuplarla ilgili polis inceleme başlattı.
30.07.2019, Sachsen, Leipzig: Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben.(zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi 12.08.2020

2019 yılında Almanya’nın sınır dışı kararı verdiği kişilerin sayısı 11 bini geçti. Sınır dışı kararı verilen kişiler arasında Ukrayna, Arnavutluk ve Sırbistan vatandaşları başı çekiyor.
Ein Mitarbeiter des Geoforschungszentrums (GFZ) zeigt am Montag (14.03.11) in Potsdam auf eine seismographische Darstellung des Erbebens, das am 11. Maerz 2011 Teile Japans verwuestete und einen Tsunami ausloeste. Das Erdbeben hatte die Staerke 9.0 auf der Richterskala. (zu dapd-Text) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dapd // Eingestellt von wa

Almanya'da hafif şiddette deprem oldu 28.01.2020

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen hafif şiddetteki deprem paniğe neden oldu.
ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: ILLUSTRATION - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa «Unbekannter zerrt 13-Jährige in Transporter - Flucht gelingt») Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da silahlı saldırı: Altı ölü 24.01.2020

Baden Württemberg'de 26 yaşındaki zanlı anne, babası ve dört akrabasını öldürdü, iki kişiyi de yaraladı.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach von einem Streifenwagen der Polizei an einer Unfallstelle. | Verwendung weltweit

Almanya’da Türkiye kökenli siyasetçinin evine saldırı 24.12.2019

Sol Partili siyasetçi ve Alevi cemaatinin temsilcilerinden Emre’nin evine saldırı düzenlendi. Erdoğan’ı eleştirmesi nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirten Emre’nin evine saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARCHIV - 09.10.2017, Berlin: Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen), wartet auf den Beginn der Sitzung des Grünen-Bundesvorstands. Özdemir erhält am 18.08.2019 den mit 50 000 Euro dotierten Ignatz Bubis-Preis. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Kretschmann: Cem Özdemir Yeşiller'in başbakan adayı olabilir 04.12.2019

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Cem Özdemir’in Yeşiller partisinin gelecek seçimlerde başbakan adayı olabileceğini söyledi.
binaeres Zahlencode-Raster und Bundesadler ueber einem Frauenauge symbolisiert staatliche Ueberwachung per 'Bundestrojaner' | binary code matrix and federal eagle over a woman's eye symbolising governmental observation | Verwendung weltweit

İç istihbarat raporu: Türk istihbarat birimlerinin Almanya'daki faaliyetleri arttı 07.06.2019

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı 2018 raporunu yayınladı. Raporda Türkiye, İran, Çin Rus istihbarat birimlerinin Almanya'daki faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.

This is the Porsche logo on a wheel on a 2019 Porsche Macan automobile on display at the 2019 Pittsburgh International Auto Show in Pittsburgh Thursday, Feb. 14, 2019. (AP Photo/Gene J. Puskar) |

Porsche'ye 535 milyon euro ceza 07.05.2019

Alman savcılar Porsche'ye dizel emisyon skandalı kapsamında 535 milyon euro ceza verdi. Porsche'nin üretildiği Baden-Württemberg eyaleti parayı mobilite sistemlere ve hava kalitesini arttırmaya harcayacağını açıkladı.
16.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Die Moschee der Ditib. Der Islamverband Ditib, Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, hat seinen neuen Vorstand vorgestellt. Die Türkisch-Islamische Union ist seit fast drei Jahren wegen ihrer Nähe zur Regierung in Ankara und ihrer Abhängigkeit von der dortigen Religionsbehörde Diyanet unter Druck. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

DİTİB Bretten saldırısından Gülen mensuplarını sorumlu tuttu 08.02.2019

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Bretten kasabasında DİTİB'e bağlı Yeşil Cami Yönetim Kurulu üyesi Savaş Çelik’e yönelik saldırıdan Gülen yapılanması üyelerini sorumlu tuttu.

Banksy'nin kendini imha eden eseri Almanya'da 05.02.2019

Ünlü sanatçı Banksy'nin geçen yıl Londra'da kendini imha eden tablosu ilk kez Almanya'da sergileniyor. Baden-Baden kentindeki Frieder Burda Müzesi önünde meraklıları heyecanla bekledi…
ARCHIV - 19.09.2018, Baden-Württemberg, Baden-Baden: Ein 34 Jahre alter angeklagter Schwimmlehrer (l), dem vorgeworfen wird sich an kleinen Mädchen vergangen zu haben, wartet im Landgericht Baden-Baden mit einem Aktenordner vor dem Gesicht zusammen mit seinem Anwalt Christian Süß auf den Prozessbeginn. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, die zwischen vier und zwölf Jahre alten Kinder während des Schwimmunterrichts zum Teil schwer sexuell missbraucht, genötigt und bedroht zu haben. (zu dpa: «Plädoyers und Urteil im Missbrauchsprozess gegen einen Schwimmlehrer» vom 19.11.2018) Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da 37 çocuğu taciz eden yüzme öğretmenine hapis cezası 19.11.2018

Baden-Baden kentinde 37 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yüzme öğretmeni 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmen, "sonsuz üzgün" olduğunu söyledi.

ARCHIV - Die 39jährige Gorwe steht am 12.01.2017 im Flüchtlingslager Sharya in Dohuk, Irak, in einem Zelt. Ein neues psychologisches Trauma-Institut wird an der Universität von Dohuk eingerichtet. Es ist das erste seiner Art in der Region. Lokale Helfer und Mediziner sollen in dem Institur ausgebildet werden, um den Opfern des Islamischen Staates, unter ihnen sehr viele jesidische Frauen und Kinder, zu helfen. (zu dpa Psychotherapeutische Hilfe für traumatisierte IS-Opfer im Irak vom 25.02.2017) Foto: Alice Martins/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Ezidi kadınların bitmeyen IŞİD kâbusu 22.08.2018

Musul'da kendisini uzun süre esir tutan IŞİD'liyle Almanya'da karşılaştığını açıklayan Ezidi Aşvak Hacı Hamid'den sonra başka kadınların da aynı durumu yaşadığı ortaya çıktı.
Türkische Muslime beten am Freitag (29.09.2006) in einer Moschee in Köln während des islamischen Fastenmonats Ramadan. Bundesinnenminister Schäuble (CDU) erwartet von den Muslimen in Deutschland keinen formalen Schwur auf das Grundgesetz. «Es geht nicht um bekunden und beurkunden», sagte der Minister dem «Tagesspiegel am Sonntag». Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa 4278 vom 30.09.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya'da Müslüman ailelere oruç uyarısı 14.05.2018

Almanya'da çocuk hekimleri ve Badem Württemberg eyaleti Eğitim Bakanlığı küçük çocuklara oruç tutturmanın sağlık açısından iyi olmadığı uyarısında bulundu. Çocukların okul başarısının da etkilendiğine dikkat çekildi.
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