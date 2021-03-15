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Baden-Württemberg Almanya'nın bir eyaletidir. 1952 yılında Württemberg-Baden, Baden ve Württemberg-Hohenzollern eyaletlerinin birleşmesiyle oluşan Baden-Württemberg'in başkenti Stuttgart'tır.
Fransa, İsviçre ve - Konstanz Gölü üzerinden - Avusturya ile sınırı olan eyaletin Almanya içindeki komşuları ise Bavyera, Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletleridir. Baden-Württemberg nüfus ve alana göre Almanya'nın en büyük üçüncü eyaletidir.
Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı 2018 raporunu yayınladı. Raporda Türkiye, İran, Çin Rus istihbarat birimlerinin Almanya'daki faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.