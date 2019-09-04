 Babacan yeni parti için tarih verdi | TÜRKİYE | DW | 10.09.2019

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TÜRKİYE

Babacan yeni parti için tarih verdi

Kurucuları arasında bulunduğu AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan yeni partinin "takvimler 2020’yi göstermeden" kurulacağını açıkladı.

Ali Babacan

Ali Babacan

Eski Bakan Ali Babacan Karar gazetesine verdiği röportajda yeni parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. "Çok sayıda insanla görüşüyoruz, değerlendiriyoruz" diyen Babacan, çalışmaların biraz vakit alacağını söyledi.

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AKP kurucularından eski bakan Ali Babacan AKP'den istifa etti. Yeni bir parti kuracağı dile getirilen Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi. (08.07.2019)

Babacan’ın AKP’den istifası ve Davutoğlu’nun da partiden ihracının istenmesinin ardından AKP içinde yeni ihraç ve istifaların olacağı tahmin ediliyor. (04.09.2019)

AKP'den ayrılan Ali Babacan yaptığı son açıklama ile parti kurma çalışmalarına ivme kazandırdığının sinyallerini verdi. Konuyla ilgili önemli kaynaklarla konuşan Murat Sabuncu, gelişmeleri DW Türkçe için değerlendirdi. (08.08.2019)

Geniş bir ekiple politika çerçevelerini çalışacaklarını ve ekibin ortak vizyonunun kurgulanacağını belirten Babacan, "Bunları dikkate aldığımızda gönlümüzden geçen takvimler 2020’yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti kurma çalışmalarına "Tam destek verdiğini" belirten Ali Babacan, "Öte yandan Abdullah Bey Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra aktif siyasette yer almayacağını kamuoyuna açıklamıştı. Tarafsız Cumhurbaşkanlığı konumundan sonra da bir siyasi parti çatısı altında olmayı doğru bulmuyor" ifadesini kullandı. 

Ali Babacan, 8 Temmuz’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nden neden istifa ettiğini de "Adaleti tesis etmek, işi ehline vermek, kararları istişareyle almak, kurumların itibarını korumak, şeffaf olmak ve en önemlisi önce insan diyebilmek. Bunlar çok önemli ilkelerdi... Bu ilkelerden ve değerlerden uygulamada uzaklaşılmış olması sorunların ana kaynağı maalesef" sözleriyle yanıtladı.

Parti kurma hazırlıkları içinde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de birlikte çalışmayacaklarına işaret eden Ali Babacan, "Siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı" dedi.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucu üyesi olarak siyasete adım atan ve 14 yıl partinin Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alan Ali Babacan, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde milletvekili olmuştu.

Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini yürüten Babacan, 2005’te devlet bakanlığının yanında Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini yürütmek üzere başmüzakereci olarak atanmıştı. Babacan, 2007 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek, aynı yıl dışişleri bakanlığı görevine getirilmişti. Mayıs 2009'dan Ağustos 2015'e kadar ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Babacan, 2018 seçimlerinde milletvekilliğine aday olmamıştı.

DW, Reuters/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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