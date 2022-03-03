 Babacan: İttifak için ilkelerde uzlaşmalıyız | Türkiye | DW | 08.03.2022

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Türkiye

Babacan: İttifak için ilkelerde uzlaşmalıyız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı ile ilgili "Değer ve ilkeler konusunda uzlaşılması gerektiğini görüyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ikinci yıldönümünde internet medyası ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak metin çalışmasını tamamladıklarını hatırlatan Babacan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in seçimden sonra en fazla altı ay gibi bir sürede Meclis tarafından onaylanmasını hedefliyoruz ancak cumhurbaşkanının yetkilerini nasıl kullanacağı, kendisini destekleyen parti ve partilerin tutumu gibi pek çok konunun çalışılması gerekiyor" dedi.

"Kendi içimizde epey ilerledik"

Tüm bu konuların altı başkan olarak ortak çalışılması gereken bir konu olduğu konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Babacan, "Artık o çalışmanın başındayız. Kendi içimizde epey ilerledik" ifadesini kullandı.

Babacan, DEVA Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağına ilişkin soru üzerine "Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz" dedi.

(Soldan sağa) CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderleri, uzun bir süredir üzerinde çalışılan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnini 28 Şubat'ta Ankara'da imzaladı.

(Soldan sağa) CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderleri, uzun bir süredir üzerinde çalışılan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni"ni 28 Şubat'ta Ankara'da imzaladı.

"İlk 90 dakika önemli"

Toplumda ve siyasi partilerde ittifaka doğru bir gidiş olduğuna dair bir ön kabul olduğunu kaydeden Babacan, şöyle devam etti: "Konuşulması gereken bir konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız  gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır."

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için ortak masada buluşan altı muhalefet partisi lideri ittifakın yol haritası için anlaştı ancak ittifak kurulması için "Henüz erken" dedi.

Endişeleri giderecek bir iradeyi büyüterek milletin önüne koymak istediklerini belirten Uysal, Millet İttifakı’nın genişlemesiyle ilgili "DEVA ve Gelecek partileri kendi değerlendirmelerini yapacaktır" dedi.

"Altı başkan adayda mutabık olmalı"

Babacan, 12 Şubat'ta altı liderin yuvarlak masa buluşmasında adaylık konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine ise "Adaylıkla ilgili iki konu konuştuk. Birincisi adayla ilgili altı başkanın mutabakatı olsun dedik. İkincisi aday konusunun bugünün meselesi olmadığını konuştuk. Çok kısa bir konuşma oldu. Bunun dışında adaylıkla ilgili bir konu konuşulmadı" yanıtını verdi.

"Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz"

Babacan, HDP ve Kürt sorununa ilişkin bir soru üzerine de HDP ile diyalog kanallarını açık tuttuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz. Çözümün de öncelikli olarak temel insan hakları ve özgürlükler neyse aynen tanınmasından geçtiğini söylüyoruz. Daha önce çözüm süreci yaşandığını biliyorsunuz. Çözümün önce eşit vatandaş görmekten insan olmaktan, hakların tanınmasıyla olacağını söylüyoruz."

Altı genel başkanın buluşması ayda bir kez olmak üzere devam edecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan gelecek buluşmanın kendi ev sahipliğinde 27 Mart tarihinde düzenleneceğini açıkladı.

 

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

 

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