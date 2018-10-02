Başsavcılık: Aşırı sağcı "Devrim Chemnitz" 3 Ekim'de saldırı planlıyordu

Saksonya Eyaleti'nde sekiz zanlı kişi "Devrim Chemnitz" adlı aşırı sağcı bir terör hücresi kurmakla suçlanıyor. Federal Başsavcılık'ın yaptığı açıklamaya göre dün gözaltına alınan zanlılar arasında grubun lideri olduğu ileri sürülen Christian K. da bulunuyor. Zanlılardan dördü dün mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı. Diğer dört zanlının ise bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Soruşturma ile ilgili açıklama Federal yapan Başsavcılık tutuklu zanlılardan birinin 2008 yılında yasaklanan "Sturm 34" adlı aşırı sağcı grubun kurucularından biri olduğunu belirtti. Başsavcılık "Devrim Chemnitz" adlı sağcı örgütün iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim'de saldırı düzenlemeyi planladığını ifade etti. Başsavcılık örgütün yabancı kökenliler, siyasetçiler ve gazetecilere silahlı saldırı planladığını duyurdu.

NSU'dan daha fazla saldırı planlıyordu

Süddeutsche Zeitung'da yer alan bir habere göre, "Devrim Chemnitz" adlı örgüt aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünden daha fazla terör saldırısı planlıyordu. Aşırı sağcı NSU örgütü 2000-2007 yıllarında sekizi Türk, biri Yunan, biri Alman 10 kişiyi öldürmüştü. Polis dün Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde çok sayıda zanlının evine operasyon düzenledi. Aramalar sırasında cop, havalı tüfek ve dijital kayıt cihazları bulundu.

Başsavcılığa göre, "Devrim Chemnitz" örgütü üyeleri 11 Eylül'de bir araya gelerek örgütü şekillendirdi. Bu tarihten üç gün sonra ise Chemnitz'de yabancılara yönelik bir saldırı düzenlendi. Başsavcılığa göre bu saldırı, örgütün 3 Ekim'de yapacağı saldırı öncesinde bir hazırlık niteliği taşıyordu. Chemnitz'de düzenlenen saldırıda kendilerini "Bürgerwehr-Halk koruma milisi" olarak nitelendiren 15 kişilik bir grup aşırı sağcı Pro Chemnitz hareketinin gösterisinden sonra İran ve Pakistanlılara saldırmıştı. Aralarında "Devrim Chemnitz" örgütüne liderlik ettiği belirtilen Christan K.'nın da bu gösteriye katıldığı belirtildi. Göstericilerin dövüş eldivenleri giyerek, cam şişe ve elektro şok aleti taşıdıkları belirtilmişti.

Terör örgütü kurmakla suçlanan "Devrim Chemnitz" örgütü üyelerinin holiganlar ve dazlakların yanı sıra Chemnitz ve çevresindeki Neonazilerden oluştuğu ve aralarında aşırı sağcı çevrelerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu kaydedildi. Aşırı sağcıların 35 yaşında bir Almanın Chemnitz'e iki yabancı kökenli tarafından öldürülmesinin ardından bir araya geldikleri tahmin ediliyor. Chemnitz'de bir Almanın öldürülmesini protesto eden aşırı sağcılar günlerce gösteriler düzenlemişti. Söz konusu gösterilerde göçmen kökenliler ve sığınmacılar da hedef alınmıştı.

İçişleri Bakanı: "Terör tehdidi sürüyor"

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU) Almanya'da genel olarak terör tehdidinin devam ettiğini söyledi. Seehofer "Devrim Chemnitz" üyelerine yönelik operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu durum aşırı sağcılar ve radikallere yönelik sıfır hoşgörü prensibinin uygulanmasıdır" dedi.

Adalet Bakanı Katarina Barley (SPD) Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı terör gerçek ve büyük bir tehlike oluşturuyor" dedi. Bakan, holiganlar, dazlaklar ve Neonazilerin "şiddet eylemleriyle korku ve nefret yaymaya çalıştığını" belirtti.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer ise aşırı sağ konusunda kararlı hareket edeceklerini söyledi. Bakan, "Yasal düzenlemelere uymayanların üzerine sert biçimde gideceğiz" dedi.

dpa / HT, BÖ

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