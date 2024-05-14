Başbakan Scholz: Almanya'da kadın cumhurbaşkanı olmalı

Başbakan Scholz, Almanya'da artık bir kadın cumhurbaşkanı görmek istediğini söyledi. Scholz, Almanya'da saat başına ödenen asgari ücretin de kademeli olarak 15 euroya yükseltilmesinden yana.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da artık bir kadın cumhurbaşkanı olmasının zamanının geldiğine inandığını söyledi.

Sosyal Demokrat Partili siyasetçi, Alman dergisi Stern'le gerçekleştirdiği söyleşide, cumhurbaşkanlarının başkent Berlin'deki resmi konutunu kastederek "2027'de Bellevue Sarayı'na bir kadın seçersek çok mutlu olurum" dedi.

Almanya'nın 1949'dan beri görev yapan 12 federal cumhurbaşkanı da erkek. Federal Cumhuriyet kurulduğundan beri başbakanlık yapan tek kadın ise Angela Merkel oldu. Merkel, 2005 ile 2021 yılları arasında Almanya Başbakanı'ydı.

Almanya'nın şu anki cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier. 68 yaşındaki siyasetçinin bu koltuktaki ikinci ve son dönemi 2027'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier geçen ayki Türkiye ziyareti sırasında Almanya'dan getirdiği döneri keserken gazetecilere böyle poz vermişti. Fotoğraf: Cuneyt Karadag/Anadolu Agency/picture alliance

Almanya'da cumhurbaşkanı; Federal Meclis üyeleri, 16 eyaletin temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.

Almanya'da geçen Mart ayında da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) üst düzey politikacılar bir kadın cumhurbaşkanı seçilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Asgari ücrete yönelik zam

Başbakan Scholz, Stern'e verdiği röportajda, Almanya'da saat başına ödenen asgari ücretin artırılmasına yönelik tartışmalarla ilgili görüşünü de açıkladı.

Scholz, bu ücretin kademeli olarak 15 euroya yükseltilmesinden yana olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı "Açık bir şekilde asgari ücretin ilk olarak 14 euroya, bir sonraki adımda da 15 euroya çıkarılmasından yanayım" dedi.

Hükümetin mevcut planı, şu an 12,41 euro olan asgari ücretin önümüzdeki yıl 12,82 euroya yükseltilmesi yönünde.

DW,dpa,AFP/CÖ,EC

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