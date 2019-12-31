 Bağdat′taki göstericiler çekildi | DÜNYA | DW | 02.01.2020

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DÜNYA

Bağdat'taki göstericiler çekildi

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde iki gündür gösteri düzenleyen kalabalık çekildi. Büyükelçilik binasının bir süre kapalı kalacağı açıklandı.

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ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliği önünde iki gündür gösteri düzenleyen kalabalık dağıldı.  Alman Haber Ajansı'nın (dpa) görgü tanıklarına dayandırarak geçtiği habere göre göstericiler bina önüne kurdukları çadırları kaldırarak ciplere binip bölgeyi terketti. Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) yaptığı açıklamada, göstericilere Irak hükümetine duyulan saygı nedeniyle ABD Büyükelçilik binası önünden çekilme çağrısı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yle yaptığı telefon görüşmesinde, Irak hükümetine büyükelçilik binasına yeni saldırıları engelleme çağrısı yaptı. Gösteriler sona ermesine rağmen büyükelçiliğin kapalı kalacağı açıklandı.  

Göstericiler salı günü büyükelçilik binası önünde gösteri yapmış, ardından binanın camlarını kırarak içeriye girmişti. Bu sırada Iraklı güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışma yaşanmıştı. Göstericiler binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Göstericiler ABD'nin Hizbullah Tugayları'na (Kataib Hizbullah) düzenlediği saldırıları protesto için ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. ABD Hizbullah Tugayları'na ait Irak'ta üç, Suriye'de ise iki noktayı vurmuş, 25 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. ABD Kerkük'teki askeri üsse düzenlenen roketli saldırıdan Hizbullah Tugayları'nı sorumlu tutuyor.

dpa / HT, SB

© Deutsche Welle Türkçe

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