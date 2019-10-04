 Bağdat′ta yolsuzluk karşıtı göstericiler yeniden sokakta | DÜNYA | DW | 25.10.2019

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DÜNYA

Bağdat'ta yolsuzluk karşıtı göstericiler yeniden sokakta

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yolsuzluk karşıtı göstericiler iki hafta sonra yeniden sokağa çıktı. Çıkan olaylarda en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Bağdat'ta yine protesto gösterileri düzenlendi

Başkent Bağdat'ta yine protesto gösterileri düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat, Ekim ayının başında gerçekleşen ve 149 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan hükümet karşıtı protestoların ardından Cuma sabah saatlerinde yeni gösterilere sahne oldu.

Gece boyunca Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişilik bir grup, sabah saatlerinde hükümet binalarının ve yabancı temsilciliklerin yer aldığı Yeşil Bölge'ye doğru yürüyüşe geçti.

Reuters haber ajansı güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve şok tabancalarıyla müdahale ettiğini duyururken, Irak polisinin grubu dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirildi. Irak İnsan Hakları Komisyonu yetkilisi, yaşanan olaylarda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 95 kişinin de kişinin yaralandığını açıkladı.

Yüzlerce gösterici Yeşil Bölge'ye yürüyüşe geçti

Yüzlerce gösterici Yeşil Bölge'ye yürüyüşe geçti

Irak Başbakanı Adel Abdul Mehdi, Perşembe günü yaptığı açıklamada halkın gösteri hakkını kullanmakta özgür olduğunu ancak şiddet eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmişti. Irak lideri yaptığı konuşmada herhangi bir anayasal alternatif olmadan hükümetin istifa etmesinin Irak'ı daha büyük kargaşaya iteceğini savunmuştu.

Irak'ta hayat pahalılığı ve yolsuzluklara karşı 1 Ekim'de Bağdat'ta başlayan gösteriler hızlı bir şekilde ülkenin güneyindeki şehirlere yayılmış, Bağdat hükümeti gösterilerde 149 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Irak yönetimi şiddetlenen gösterileri yatıştırmak için kabine değişikliğine gitmiş, genç işsizler için yeni fırsatlar yaratma ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargınlanması gibi vaatler verilmişti. Açıklanan reform paketinin ardından iki hafta boyunca yatışan sokak gösterilerinin ardından, göstericiler hükümetin istifası talebiyle Cuma günü bazı şehirlerde toplanma çağrısı yapmıştı.

DW, Reuters, AP/BK, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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