 Bağdat′ta Süleymani için yas | DÜNYA | DW | 04.01.2020

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DÜNYA

Bağdat'ta Süleymani için yas

ABD'nin Irak'ta öldürdüğü İranlı komutan Süleymani için Bağdat'ta cenaze alayı düzenlendi. "ABD'ye ölüm" sloganlarının yükseldiği tören öncesinde İran'dan "İntikamımız sert olacak" açıklaması geldi.

Süleymani için Bağdat'ta cenaze alayı düzenleniyor

Süleymani için Bağdat'ta cenaze alayı düzenleniyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta düzenlenen bir operasyon sırasında öldürülmesinin ardından binlerce kişi başkent Bağdat'ta cenaze alayı düzenledi.

Siyah giyenlerden oluşan kalabalık, askeri araçlar eşliğinde yürüdü. Cenaze alayından "Amerika'ya hayır", "Amerika'ya ve İsrail'e ölüm“ sloganları yükseldi. Törene katılanlar arasında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de vardı.

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İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Avrupa ülkeleri ABD ve İran'a itidal çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünyanın Körfez'de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı" uyarısını yaptı. (03.01.2020)

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin binlerce Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu belirten Başkan Trump Süleymani'nin "yıllar önce öldürülmesi" gerektiğini belirtti. (03.01.2020)

İranlı komutan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından artan gerilim nedeniyle ABD bölgeye 3 bine yakın takviye asker gönderiyor. (03.01.2020)

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından üç gün yas ilan eden İran'da ise cenaze töreni için hazırlıklar başladı. İran'ın önde gelen askeri komutanlarından Süleymani, doğduğu Kerman kasabasında Salı günü toprağa verilecek. Süleymani'nin naaşının Cumartesi günü Tahran'a ulaşması bekleniyor. Süleymani için ilk olarak Şiiler için kutsal şehirler arasında yer alan Meşhed'deki İmam Rıza türbesinde yarın bir tören düzenlenecek. 

62 yaşındaki Süleymani, Tahran yönetiminin Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu'daki askeri politikalarına yön veren isimlerin başında geliyordu. Süleymani, son 20 yıl içerisinde bölgede ABD güçleri ve müttefiklerine yönelik düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuluyordu.

Birleşik Krallık'tan seyahat uyarısı

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyonun yükselmesi nedeniyle İngiliz hükümeti vatandaşlarına Irak ve İran'a yapmayı planladığı seyahatler konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, vatandaşlardan Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi dışındaki bölgelerine seyahat edilmemesi istendi. İran'a seyahat konusunda da vatandaşlarından şart olup, olmadığını gözden geçirmesi istendi.

İran: İntikamımız sert olacak

Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi'den bir açıklama geldi. Ravançi, ülkesinin önde gelen generallerinden birinin öldürülmesinin "savaş nedeni" olduğunu söyledi.

Amerikan haber kanalı CNN'e konuşan Ravançi, "Dün gece ABD, suikastle, üst düzey komutanımıza yönelik terör eylemiyle askeri bir savaş başlattı. İran'ın ne yapması bekleniyor ki? Sessiz kalamayız. Harekete geçmeliyiz ve geçeceğiz" dedi. Yaşananlara İran'ın göz yumamayacağını söyleyen Ravançi, "Kesinlikle intikam olacak ve sert olacak" diye konuştu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD'ye sert karşılık verileceği mesajını vermişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise "ABD ne kadar büyük bir hata yaptığının farkında değil. Bu suçun sonuçlarını sadece bugün değil, önümüzdeki yıllarda da görecekler" diye konuşmuştu.

Cenaze alayına katılanlar Süleymani'nin resimlerini taşıdı

Cenaze alayına katılanlar Süleymani'nin resimlerini taşıdı

Trump: Savaş başlatmak için değil, savaşı durdurmak için emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısını savundu. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "General Kasım Süleymani, zaman içerisinde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı. Başkalarını da öldürmeyi planlıyordu ama yakalandı" dedi.

Trump, mesajında Tahran'da Süleymani'den nefret edildiğini ve korkulduğunu da savundu. ABD Başkanı, "Yıllar önce ortadan kaldırılması gerekiyordu" dedi.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile düzenlenen operasyon, Ortadoğu'da yeni bir savaşın patlak vermesi endişesine neden olmuştu.

AP,AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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