Bağdat Kürt bölgesindeki petrolü istiyor

Irak’ta hükümet, Kürt yönetiminden ham petrol arzını merkezi hükümete devretmesini isteyen bir mahkemenin hükmünü uygulamaya koyacak. Öte yandan Batı Kurna 1’deki ExxonMobil hisseleri de devlet kontrolüne geçecek.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Cabbar, ülkenin kuzeyindeki Kürt bölgelerinde çıkan petrolün Bağdat yönetimine ait olduğuna karar veren mahkeme kararını hatırlatarak, söz konusu kararı uygulayacaklarını dile getirdi.

Irak'ta bir federal mahkeme geçen Şubat ayında, Irak Kürdistanı'ndaki petrol endüstrisini düzenleyen petrol ve doğal gaz yasasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve Kürt yönetiminden ham petrol arzını, merkezi Bağdat hükümetine devretmesini talep etmişti.

Cabbar ayrıca, Irak hükümetinin OPEC'teki varlığına (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) yüzde yüz bağlı olduğunu teyit etti.

Öte yandan Bakanlık, Mayıs ayında gün başına ortalama 3,3 milyon varil ihraç ettiklerini açıkladı.

Petrol Bakanı Cabbar, ihracatın Haziran ayında gün başına 3,8 milyon varile, Temmuz ayında ise 3,85 milyar varile ulaşacağını ifade etti.

Irak ExxonMobil hisselerini satın alıyor

Öte yandan Irak hükümeti, Mayıs ayında, Amerikan petrol devi ExxonMobil'in Irak'ın en büyük petrol sahalarından Batı Kurna 1'deki hisselerini satın almak için resmi başvuruda bulunmuştu.

Petrol Bakanı Cabbar, Pazar günü yaptığı açıklamada, Irak devletine bağlı Basra Petrol Şirketi'nin, 2022 bütçesi onaylandıktan sonra, ExxonMobil'in hisselerini satın alacaklarını söyledi.

DW,AFP / BÜ,ET