Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü

Polonya'nın Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, Pazar akşamı bir yardım derneğinin düzenlediği bağış toplama etkinliği sırasında sahnedeyken bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti. Beş saat süren bir ameliyata alınan ancak kurtarılamayan 53 yaşındaki siyasetçinin ölümünü, Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski duyurdu.

Gdansk'taki etkinlik esnasında sahneye fırlayan 27 yaşındaki bir erkek tarafından bıçaklanan Adamowicz, kalbinden, diyaframından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatan savcılık, eski bir mahkûm olan şüphelinin Adamowicz'i intikam duygusuyla öldürdüğünü düşünüyor.

Geçmişte banka soygunu suçundan beş yılı aşkın hapis yatan saldırgan, şu an muhalefette olan liberal Sivil Platform partisinden intikam almak için Adamowicz'i bıçakladığını söyledi. 2015 yılına kadar bu partinin üyesi olan Adamowicz, daha sonra bağımsız bir politikacı olarak siyasi kariyerini sürdürmüştü.

İktidardaki sağcı Hukuk ve Adalet (PiS) partisine karşı görüşleriyle tanınan Adamowicz'in ölümünün ardından Polonya'da ülke genelinde şiddet karşıtı yürüyüş düzenlenmesi planlanıyor.

Olayın ardından saldırgana böyle müdahale edildi.

Tusk: İyi bir dosttu

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Adamowicz'in ölümü nedeniyle Gdansk'a gitme kararı aldı. Sivil Platfrom partisinin kurucusu olan Gdansk doğumlu Tusk, Polonya'da 2007-2014 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.

Tusk, Adamowicz'in ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı Twitter paylaşımında, Gdansk Belediye Başkanı'nı "dayanışma ve özgürlük adamı, Avrupalı ve iyi bir dost" olarak tanımladı.

DW,AP,dpa,AFP/CÖ,AÜ

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