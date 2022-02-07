İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında suç içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan "hak mahrumiyeti" cezası

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" açıklaması yaparak kararı kamuoyu ile paylaştı. Kararda, paylaşımın Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisi ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüsün Omicron varyantına yakalandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada bu konuda yapılan bazı paylaşımlar hakkında İstanbul ve Ankara'da soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer vermişti.

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Derya Büyükuncu kimdir?

1992 yılından itibaren 6 kez Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarışan 1976 doğumlu eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı. Büyükuncu 1991 yılında Türkiye'de "yılın sporcusu" unvanını elde etmişti.

AFP,DW/BÖ,EC

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