Büyükada'da İBB ile TÜGVA arasında tahliye gerginliği

İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nin üst katında bulunan Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine polis ile zabıta ekipleri ve CHP Adalar ilçe teşkilatı üyeleri arasında gerginlik çıktı. TÜGVA yetkilileri kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu iddia ederken, İBB ise binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu açıkladı.

Hukuki sürecin İBB lehine sonuçlanmasının ardından TÜGVA'nın işlettiği Büyükada İskelesi'nin üst katını tahliye etmesi gerektiği için yasal işlem dün başlatılmıştı. Tahliye işlemleri için bugün iskeleye giden zabıta ekiplerine polis engel oldu. Polis ekipleri ile zabıta ve CHP Adalar ilçe örgütü üyeleri arasında arbede çıktı. Bunun üzerine Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi çevik kuvvet tarafından kapatıldı.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın avukatı Fırat Burak, çıkan arbedede kendisi dahil beş kişinin darp edildiğini ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Büyükada'da yaptığı basın açıklamasında, Adalar İlçe Başkanı "devletin polisi böyle bir şey yapmaz, ama tahmin ediyorum TÜGVA'nın polisi tarafından darp edildiği için şu anda hastanede" ifadesini kullandı.

Büyükada İskelesi'nin üst kısmının 2018 yılında 10 yıllığına TÜGVA'ya kiralandığını ve kira bedelinin 2 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Kaftancıoğlu, alınan mahkeme kararları ile "bu tahliyenin önünde hukuki hiçbir engel" kalmadığını vurguladı.

"Hukuki engel kalmadı"

İBB tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyükada İskelesinin üst katının tahliyesine ilişkin hiçbir hukuki engel kalmadı. Mahkeme kararının uygulanması için tahliye süreci başladı" denildi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2021 ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Onuncu İdare Dava Dairesi'nin 06 Temmuz 2021 tarihli kararları ile Büyükada İskelesinin kesin olarak tahliyesine karar verildiği belirtilerek, "Hukuki sürecin İBB lehine tamamlanmasının ardından tahliye işlemine başlandı" ifadesi kullanıldı.

"Hukuksuzlukla karşı karşıyız"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Canan Kaftancıoğlu'na ve TÜGVA'nın kiraladığı yerin tahliye edilmek istenmesine tepki gösterdi. Eminoğlu yaptığı basın açıklamasında, Kaftancıoğlu'nun sözlerinin "asılsız, yalan ve iftira" olduğunu iddia ederek "Gençler gasp edilmiş binalarını korumak için burada. Gençlerimiz burada darp edilmiştir. Bir polisimiz yaralanmıştır. TÜGVA olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da İBB'nin sözleşmeyi "haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiği" ve bu feshin kabul edilmemesi nedeniyle kaymakamlıktan vakfın tahliyesini talep ettiği kaydedildi. "Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin bu talebini reddetmiştir" denilen açıklamada "İBB'nin bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaları götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" ifadesi kullanıldı. TÜGVA açıklamasında konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Ne olmuştu?

Büyükada İskelesi'nin üst bölümü, 2018 yılında TÜGVA'ya 10 yıllığına kiraya verildi. Sözleşmeye aykırı bir şekilde bu bölümün üçüncü kişilere devredildiğini tespit ettiklerini açıklayan İBB, 7 Şubat 2020'de Şehir Hatları A.Ş.'ye bir yazı yazarak kira sözleşmesinin feshedilerek bu alanın İBB'ye teslim edilmesini istedi.

Ancak, TÜGVA söz konusu yeri tahliye etmedi. Bu kez İBB, prosedüre uygun olarak 6 Ocak 2021 tarihinde tekrar Adalar Kaymakamlığı’na yazı göndererek Büyükada İskelesi'nin üst kısmının tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Adalar Kaymakamlığı, önce 26 Ocak 2021 tarihi için tahliye emri verdi. Daha sonra hava muhalefeti nedeniyle TÜGVA temsilcilerinin gelmemesi gerekçesiyle, tahliye gününü 2 Şubat 2021 tarihine erteledi. Bu arada TÜGVA’nın tahliye işleminin iptali için açtığı davada, mahkeme 27 Ocak 2021 tarihinde, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tahliye sürecini durdurdu.

Ancak daha sonra İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 28 Mayıs 2021 tarihli kararıyla, tahliye işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Mahkeme kararının ardından İBB, Adalar Kaymakamlığı'na tahliye istemiyle yazdığı yazılardan da sonuç alamadı. Bu arada, TÜGVA'nın mahkeme kararına itirazı da sonuçlandı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Onuncu İdare Dava Dairesi'nin 6 Temmuz 2021 tarihli kararı ile itirazın reddine kesin olarak karar verildi. Böylece tahliye işleminin önünde hukuki bir engel kalmadı.

DW,ANKA,DHA/JD, TY

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