Büyükada davasında 4 mahkumiyet 7 beraat

Temmuz 2017'de Büyükada'da "İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği” başlıklı toplantıya katıldıkları gerekçesiyle haklarında "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla dava açılan 11 insan hakları savunucusunun karar duruşmasında dört sanık hapis cezalarına çarptırılırken yedi sanık hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç "örgüt üyeliği" iddiasından 6 yıl 3 ay, hak savunucuları Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Af Örgütü Onursal Başbakanı Taner Kılıç

Mahkeme, dava kapsamında yargılanan diğer sanıklar Nalan Erkem, İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında ise beraat kararı verdi.

Geçen yıl Kasım ayında mütalaasını veren savcı, Taner Kılıç, Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteminde bulunmuş, diğer hak savunucuları İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbek içinse terör örgütlerine yardım yapıldığına dair delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep edilmişti.

Alman hak savunucusu Peter Steudtner

Polis, 5 Temmuz 2017 tarihinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, İsveç vatandaşı Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran ile Nalan Erkem, Alman vatandaşı insan hakları eğitimcisi Peter Steudtner, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun, HAK İnisiyatifi'nden Şeyhmus Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün'ün İstanbul Büyükada'da katıldığı toplantıya baskın düzenlemiş, baskının ardından 10 hak savunucusu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan hak savunucuları emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilmiş, sekizi hakkında tutuklama kararı verilmişti. 113 gün sonra, 25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmada tutuklu hak savunucularının tamamı serbest kalmıştı. Mahkeme, telefonunda ByLock bulunduğu iddiasıyla Haziran 2017'de tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden Taner Kılıç'ın dosyasını da Büyükada davasıyla birleştirmişti.

DW/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe