Azovstal'dan 260 Ukrayna askeri tahliye edildi

Haftalarca süren ablukanın ardından 260 Ukrayna askeri Mariupol'daki Azovstal demir çelik fabrikasından tahliye edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Facebook'tan yaptığı açıklamaya göre fabrikadan tahliye edilen 53'ü ağır yaralı 260 Ukrayna askeri, Rus askerlerinin işgal ettiği bir bölgeye götürüldü. Yapılan açıklamada, buradaki Ukrayna askerlerinin Rusya ile yapılacak bir esir değişimi çerçevesinde serbest kalacakları belirtildi.

Azovstal demir çelik fabrikasının savunmasında yer alan diğer askerlerin tahliyesi için çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi. Ukrayna kaynaklarına göre tesiste hala 600'ü yaralı bin kadar Ukrayna askeri bunuyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maljar yaptığı açıklamada, Mariupol'ü savunan askerlerin sayesinde rezervlerin oluşturulduğu, birliklerin yeniden toplandığı ve uluslararası yardımların ulaşması için kritik önemde bir zaman kazanıldığını ifade etti. Bakan yardımcısı "Şimdi en önemli konu Mariupol savunucularının hayatlarını korumak" ifadesini kullandı.

Ağır yaralıların tıbbi tedavi için Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Novoazovsk şehrine götürüldüğü, geri kalan askerlerin ise Olenivka'ya sevk edildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü Mariupol'deki yaralı Ukraynalı askerlerin çelik fabrikasından tahliyesi için ateşkes ilan etmişti. Moskova tahliyelerin Novoazovsk'taki sağlık tesislerini kapsadığını açıklamıştı.

Harabeye dönen Azovstal sanayi bölgesi Fotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS

"Kahramanlara canlı ihtiyacımız var"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük video konuşmasında Mariupol'deki askerlerin kurtarılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Ukrayna'nın kahramanlarına canlı olarak ihtiyacı var. Bu bizim ilkemiz" dedi.

Mariupol'deki çelik fabrikası, Ukrayna ordusunun stratejik olarak önemli liman kentindeki son kalesi olarak görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda yüzlerce sivil, devasa sanayi kompleksinden güvenli bölgelere götürülmüştü. Yüzlerce Ukraynalı askerinin ise hala orada bulunduğu belirtiliyor. Ukrayna kaynaklarına göre 600'ü yaralı yaklaşık 1000 asker şu anda fabrikada bulunuyor.

Askerlerin çelik fabrikasından tahliyesinde Ukrayna makamlarının yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler (BM) de yer aldı.

"Mariupol'da binlerce sivil öldü"

Mariupol Limanı, Rusya'nın Şubat ayındaki saldırısından kısa bir süre sonra kuşatılmıştı. Şiddetli saldırılara maruz kalan stratejik öneme sahip kentte, Batılı gözlemciler ve Ukraynalı kaynaklara göre binlerce sivil hayatını kaybetti. Rus birliklerinin kuşatmanın ardından yavaş yavaş kontrolü ele geçirdiği şehirde bölge halkı ve şehrin son Ukraynalı savunucuları devasa büyüklükteki çelik fabrikasına sığınmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun üzerine fabrikanın kuşatılması emrini vererek, "Bu sanayi bölgesini bir sinek bile çıkmayacak şekilde kapatın" açıklamasında bulunmuştu.

AFP,dpa / TY,ET