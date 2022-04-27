Azovstal'daki tahliyeye Kızılhaç da müdahil olacak

BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya lideri Putin, Azovstal demir çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin müdahil olması konusunda anlaşmaya vardı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Mariupol kentinde Azovstal demir çelik fabrikasına sığınan sivillerin tahliyesi ele alındı.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, Guterres ve Putin'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Mariupol'daki Azovstal demir çelik fabrikasındaki sivillerin tahliye çalışmalarına müdahil olmasında prensip olarak anlaştıklarını açıkladı. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi görüşmelere başlayacak.

Rus televizyonlarından da yayınlanan görüşmede Putin Mariupol'da çatışmaların sona erdiğini bir kez daha vurguladı. Azovstal fabrikasına sığınan Ukrayna askerlerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ileri süren Putin askerlerden sivilleri serbest bırakmalarını istedi. Putin aksi halde Ukrayna askerlerinin "dünyanın birçok ülkesindeki teröristler gibi" davranmış olacaklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Fotoğraf: Vladimir Astapkovich/TASS/Pool/dpa/picture alliance

Putin anlaşmadan "ümitli"

Putin ayrıca Ukrayna'daki savaşın müzakere yoluyla sona ermesinden "ümitli" olduğunu belirtti. Rus lider, "Askeri operasyonun sürüyor olmasına karşın, diplomatik yollarla bir anlaşmaya varacak duruma geleceğimize inanıyoruz" dedi ve müzakerelere karşı olmadıklarını söyledi.

Putin konuşmasında Buça'da Rus askerlerinin sivilleri katlettiği iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Buça'da bir "provokasyonun" söz konusu olduğunu ve Rus ordusunun bununla hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen Putin "Bu provokasyonu kimlerin, hangi araçlarla hazırladığını ve kimlerin bunda yer aldığını biliyoruz" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres Fotoğraf: Vladimir Astapkovich/TASS/Pool/dpa/picture alliance

Guterres de Putin ile görüşmesinde Ukrayna'da siviller için kaçış koridorları açılması ve insani yardım malzemelerinin gönderilebilmesi için Rusya'dan Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmasını istedi. Guterres insani koridorların güvenli bir biçimde işlemesi için Birleşmiş Milletler, Kızılhaç, Ukrayna ve Rusya ordu temsilcilerinden oluşan bir grup kurulmasını önerdi.

Guterres'in Moskova'dan sonra Kiev'e de gitmesi bekleniyor. Ukrayna hükümeti Guterres'in ziyaretine Moskova'dan başlamasını eleştirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Sıralamada ne adalet ne de mantık var" ifadelerini kullanmıştı.

AFP, dpa / EC, HT