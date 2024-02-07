Azerbaycan'da İlham Aliyev beşinci kez Cumhurbaşkanı

Azerbaycan'da erkene alınan ve ana muhalefetin boykot ettiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, yirmi yılı aşkın süredir bu görevi yürüten İlham Aliyev kazandı. Aliyev'e ilk tebrik, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Azerbaycan'da bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, görevi yirmi yılı aşkın süredir yürüten İlham Aliyev açık arayla kazandı.

Oracle Advisory Group şirketinin Azerbaycan'da 63 bin seçmenle yaptığı sandık çıkış anketlerine göre Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, bağımsız aday Zahid Oruç, yüzde 1,8 oy oranıyla ikinci oldu.

Ülkenin en büyük iki muhalefet partisi; Azerbaycan Halk Cephesi Partisi ve Musavat Partisi, Aliyev'in sürpriz seçim ilanı sonrasında Aralık ayında seçimleri boykot kararı almıştı. Ana muhalefet partisi konumundaki Azerbaycan Halk Cephesi Partisi lideri Ali Kerimli, "özgür, adil ve demokratik" seçimlerden yana olduklarını belirterek ülkedeki seçimleri "sirk" ve siyasi sistemi "demokrasi imitasyonu" diye nitelendirmişti.

Aliyev'in zaferine ilk tebrik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini seçimlerde kazandığı zafer nedeniyle tebrik ettiği belirtildi.

Beşinci görev dönemine başlayacak olan 62 yaşındaki İlham Aliyev, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak Azerbaycan siyasetinde önemli rol oynamış olan Haydar Aliyev'in oğlu. İlham Aliyev, 2003 yılında cumhurbaşkanı babası Haydar Aliyev'in sağlığının kötüye gitmesi üzerine Nisan ayında Başbakanlık görevine atanmış, 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak görevi babasından devralmıştı. Haydar Aliyev 12 Aralık 2003'te hayatını kaybetmişti.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan'ın zaferinin ardından 2021'de Dağlık Karabağ'ı birlikte ziyaret etmişti. Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance

İlham Aliyev, yedi yıllık dördüncü görev dönemine 2018'de yapılan seçimlerle başlamıştı. Aliyev Ocak ayında Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, yeni yıla tam egemen bir ülke olarak girdiklerine vurgu yaparak 2025 yılında yapılması gereken seçimleri erkene almasının nedenini, Dağlık Karabağ'daki zaferin ardından yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmek olarak açıklamıştı.

Azerbaycan, 2020 yılında Ermenistan ile yaşanan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşında bölgenin geniş kesimlerini geri almış, savaş Rusya arabuluculuğunda imzalanan ateşkes ile sona ermişti. Azerbaycan'ın 2023 Eylül ayında başlattığı 24 saat süren ve "antiterör operasyonu" diye adlandırdığı harekat sonucunda bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçler silah bırakmayı kabul etmişti.

DW/BK,BÜ

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