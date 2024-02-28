Azerbaycan - Ermenistan barış görüşmeleri Berlin'de başladı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarını barış müzakereleri için Berlin'de ağırlıyor. Alman Bakan, iki gün sürecek müzakerelerden umutlu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarını ağırlıyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile iki gün sürecek görüşmeler gerçekleştirecek olan Alman bakan, konuklarını Bakanlığın konukevi olarak kullandığı Villa Borsig'de karşıladı. İki tarafın barışa yönelik çabalarını takdir ettiğini ifade eden Alman Bakan, "İkinizi ve hükümetlerinizi bu hedefe ulaşmaya yönelik gösterdiğiniz cesaret için tebrik ediyorum" diye konuştu. Süreçte ilerleme kaydetmenin gerçek bir kararlılık ve adanmışlık gerektirdiğini savunan Baerbock, varılacak bir barış anlaşmasının iki ülke açısından da pozitif sonuçları olacağını ve Güney Kafkasya'da "daha iyi bir geleceğe ve refaha doğru giden yolu açacağını" söyledi.

Yeşiller partili Bakan, planlanan görüşmelerin iki hafta önce Münih Güvenlik Konferansı'nda başlayan "verimli müzakerelerin devamı niteliğinde" olması gerektiğini ifade etti.

Münih'te Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile biraraya gelerek iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin bir an önce nihayete erdirilmesi için çağrıda bulunduğu bildirilmişti. Scholz, bu görüşmede iki ülkenin de aralarındaki ihtilaflı konuları şiddet uygulamaksızın çözmeye yönelik isteklerini dile getirdiğini kaydetmişti.

Barışçıl çözümlere yönelik bu taahhüdün belirleyici olduğunu vurgulayan Baerbock, Almanya'nın müzakerelerde atılacak adımlar için uygun bir platform sunmak istediğini ifade etti.

Gerilim yeniden yükselmişti

Güney Kafkasya'daki iki komşu ülke arasında onyıllardır devam eden gerginlik, geçen Eylül ayında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a girerek bölgenin kontrolünü tamamen sağlamasıyla yeniden yükselmişti.

Uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen ancak 1990'lardan itibaren ayrılıkçı Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'ın eline geçmesinin ardından bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin neredeyse tamamı Ermenistan'a sığınmıştı.

Haftalardır durağan olan bölgede kısa süre önce tansiyon yeniden yüklemişti. Yeniden tırmanan gerilim konusunda iki taraf da birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor.

DW,AFP/SÖ,TY

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