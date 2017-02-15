Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni gerilim

Son günlerde Dağlık Karabağ'da artan gerilim nedeniyle uluslararası toplumu müdahaleye çağıran Ermenistan'a Azerbaycan'dan yanıt geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan gibi uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal eden bir devletin uluslararası caydırıcılık mekanizması hakkında konuşamayacağını" ifade ederek "uluslararası hukuktan daha iyi bir uluslararası caydırıcılık mekanizması olamayacağını" belirtti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin ilgili bildirisine değinilen açıklamada "Dağlık Karabağ'daki gerilimi yükselten tarafın, (Bakü-Erivan-Moskova arasındaki) üçlü bildirinin hükümlerini ihlal eden Ermenistan olduğu" savunuldu.

Erivan ve Moskova geçen hafta Bakü'yü Rus barış gücünün sorumluluğundaki bir bölgede ateşkes ihlali yapmakla suçlamıştı. Ermenistan ve Rusya, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'ın Askeran bölgesinde yer alan ve çatışmalarda üç Ermeni askerinin öldüğü Faruk köyünü ele geçirmekle itham etmişti. Bu suçlamayı reddeden Bakü ise söz konusu bölgenin uluslararası hukukça tanınan Azeri topraklarının bir parçası olduğunu belirtmişti.

Ermenistan'dan hem suçlama hem çağrı

Gerginliğin yükseldiği bölgede yaşananların ardından dün Ermenistan Güvenlik Konseyi, provokasyonla suçladığı Azerbaycan'ın "Dağlık Karabağ'a saldırmak için zemin hazırladığını" iddia etmişti. Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında ayrıca bölgede "etnik temizlik" ve "yeni bir askeri gerginlikten" kaçınılması için uluslararası caydırıcılık mekanizmalarının etkin kılınması gerektiği belirtilmişti. Konsey ayrıca "kapsamlı bir barış anlaşması amacıyla acilen görüşmelere başlanması" için Bakü'ye çağrıda bulunmuştu.

Aynı gün Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Rus barış güçlerinin "Azerbaycan'ın sınır ihlali sırasındaki" eylemlerinin incelenmesi için çağrıda bulundu. Açıklamada, Azerbaycan birliklerinin "barış gücünün sorumluluğundaki alana yönelik sınır ihlaline son verilmesi için" Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birliğinden "somut adımlar" atması istendi.

Bakü: Masaya oturmaya hazırız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "kapsamlı bir barış anlaşması" için acilen müzakerelere başlanmasını öneren Erivan'ın bu çağrısına da yanıt verdi.

Bakanlık açıklamasında, "Ermenistan barış anlaşması konusunu yeni bir halkla ilişkiler (PR) kampanyası olarak görmüyorsa, yani ciddiyse, o zaman somut adımlar atmak gerekir. Biz Azerbaycan'ın buna hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" denildi. Açıklamada, bir yıl önce Ermenistan'la barış görüşmeleri başlatmayı teklif eden tarafın da Azerbaycan olduğu ve geçen ay da Bakü'nün, olası bir anlaşmanın temel alacağı somut ilkeleri dile getirdiği hatırlatıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı.

DW,AFP/CÖ,BK

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