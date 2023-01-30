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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda güvenlik amiri yaşamını yitirmişti.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda güvenlik amiri yaşamını yitirmişti.Fotoğraf: Aziz Karimov/AP Photo/picture alliance
PolitikaAzerbaycan

Azerbaycan: İran'a güvenmiyoruz

58 dakika önce

Azerbaycan, geçen Cuma günü düzenlenen saldırının ardından Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı. Azerbaycan hükümeti, "İran'a güvenmiyoruz" açıklaması yaptı.

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Azerbaycan hükümeti, geçen Cuma Tahran'daki Büyükelçilik binasına düzenlenen saldırının ardından İran'a güvenmediğini belirterek Büyükelçilik faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, "Bir ülkede diplomatik temsilcilik faaliyetlerinin askıya alınması ciddi bir meseledir. İran tarafına, Büyükelçilik personelimizin güvenliğinin sağlanması konusunda kendilerine güvenmediğimizi ilettik" açıklamasını yaptı.

Halefov, İran tarafını Azerbaycan diplomatik temsilciliklerine yönelik tehditler konusunda defalarca bilgilendirdiklerini, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ettiklerini belirterek "Meydana gelen olay, İran'ın taleplerimiz karşısındaki tepkisinin sorumsuzca olduğunu bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Tebriz Konsolosluğu faaliyetlerini sürdürüyor

Halefov'un açıklaması öncesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki Büyükelçilik faaliyetlerinin askıya alındığını bildirmişti. Bakanlık sözcüsü Ayhan Hacızade haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, personel ve ailesinin İran'dan tahliye edilmesi sonrasında Tahran'daki Büyükelçilik faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını, ancak Tebriz'deki konsolosluğun faaliyetlerine devam ettiğini belirtmişti.

Silahlı bir kişinin Cuma sabahı Büyükelçilik binası önünde açtığı ateş sonucu elçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş, iki güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. İran, tutuklanan saldırganın bir Azeri kadınla evli olduğunu ve eylemin kişisel sorunlardan kaynaklandığını açıklamış, ancak Bakü olayı "terör saldırısı" diye nitelendirmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumartesi günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Bu vahşice terör eyleminin tüm yönleriyle soruşturulmasını umuyoruz" demişti.

DW,AFP/BK,TY

 

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