 Azerbaycan için rüşvet alan Alman vekillere operasyon | ALMANYA | DW | 30.01.2020

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ALMANYA

Azerbaycan için rüşvet alan Alman vekillere operasyon

Almanya’da Azerbaycan için lobi çalışması yaptıkları belirtilen iki milletvekilinin çalışma ofisi ve evlerine operasyon düzenlendi. Hristiyan demokrat vekiller, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor.

Karin Strenz CDU (picture alliance/dpa-Zentralbild/J. Büttner)

Karin Strenz

Almanya'da koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Karin Strenz ve CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) eski milletvekili Eduard Lintner'in ev ve ofislerine operasyon düzenlendi.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından Perşembe günü düzenlenen operasyonda Strenz'in Federal Meclis'teki çalışma ofisi ve evinde arama yapıldı. Öte yandan Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Bavyera eyaletlerinin yanı sıra Belçika'da da çeşitli evler, ofisler ve hukuk bürolarında aramalar yapıldığı kaydedildi. Toplam 16 mekanda yapılan operasyon kapsamında başsavcılık, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Belçika makamları mensubu yaklaşık 100 devlet memuru görev aldı.

Azerbaycan için lobi ve rüşvet

52 yaşındaki Strenz ve 75 yaşındaki Lintner, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor. Suçlamalar, iki muhafazakar siyasetçinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde sürdürdükleri çalışmalarla ilişkilendiriliyor.

Strenz, AKPM'de Azerbaycan yanlısı bir tutum benimsemek karşılığında en az 22 bin euro rüşvet almış olmakla suçlanıyor.

Eduard Lintner CSU (Imago/S. Spiegl)

Eduard Lintner

Federal İçişleri Bakanlığı müsteşarı Lintner'e yöneltilen suçlamalarsa daha ağır. Lintner, 2008 ve 2016 yılları arasında Azerbaycan'dan toplam yaklaşık 4 milyon euro rüşvet almakla suçlanıyor. Lintner'in söz konusu rüşvetten payına düşeni aldıktan sonra geri kalanı bir grup diğer AKPM mensubu vekile aktardığı belirtiliyor. Paraların, söz konusu vekillerin medyada Azerbaycan'daki seçimler hakkında olumlu beyanlarda bulunmaları ve ülkedeki siyasi tutukluların serbest bırakılması karşıtı ifadeler sarf etmeleri karşılığında aktarıldığı kaydediliyor.

Lintner ayrıca Azerbaycan'da bulunan kimliği belirsiz kişilerle işbirliği yaparak ödeme yapılan kişilere rüşvet vermek ve bunun için bizzat rüşvet almakla da suçlanıyor. Lintner vasıtasıyla AKPM'nin Belçikalı ve Azerbaycanlı üyelerinin dernek ve vakıflarına yaklaşık 500 bin euro rüşvet aktığı ifade ediliyor.

Önerdiğimiz linkler

Başbakan Merkel'e Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik etmesi öngörülen Alman milletvekiline ülkeye giriş yasağı kondu. 'İstenmeyen kişi' ilan edilen Federal Milletvekili Weiler ziyarete katılmayacağını açıkladı. (21.08.2018)

Avrupa'nın en eski parlamenter asamblesi yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Hazırlanan bir raporda çok sayıda parlamenter Azerbaycan adına lobicilik yapmakla suçlanırken, raporda Türkiye'nin de adı geçiyor. (23.04.2018)

Üçüncü bir kişi daha var

Suçlamalar kapsamında üçüncü bir kişinin adı daha geçiyor. Söz konusu şüpheli, kurmuş olduğu vakıf ve sahibi olduğu hukuk bürosu ve banka hesaplarının, söz konusu rüşvet ödemeleri için kullanılmasına izin vermekle suçlanıyor.

Avrupa Konseyi'nin bağımsız uzmanları, 2018 yılında yayınladıkları raporda Lintner ve Strenz'i yolsuzluğa karışmış olmakla suçlamıştı. Raporda Lintner, Azerbaycan'ın "kilit lobicisi" olarak nitelendirilmişti.

AP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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