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Azerbaycan silah bırakan Ermeniler için af planlıyor

22 Eylül 2023

Hacıyev, Dağlık Karabağ'da silahlarını bırakan asker ve savaşçılar için af öngörüldüğünü söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde ise Azerbaycan ve Ermenistan karşılıklı suçlamalarda bulundu.

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Dağlık Karabağ'ı terk etmeye çalışan siviller
Azerbaycan, birçok ailenin bölgeyi terk etmesine rağmen Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin haklarına saygı gösterileceğini belirtiyorFotoğraf: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a düzenlediği askeri operasyonunun sona ermesinin ardından, Bakü bölgede kontrolü tam olarak sağlamak ve Dağlık Karabağ'ın entegrasyonu için çabalarını sürdürüyor.

Dağlık Karabağ bölgesindeki bazı silahlı grupların direnişi sürdüreceğini açıklamasına rağmen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ Ermenilerinden silahlarını bırakanlar için af çıkarmayı düşündüklerini belirtti. Reuters'a konuşan Hacıyev, eski askerler ve savaşçılar için dahi affı gündeme aldıklarını ifade etti. Hacıyev, bazı silahlı grupların şartlarını kabul etmedikleri ve direnişe devam edecekleri yönünde açıklama yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"Bazı küçük grupların ormanlık alana gittiğini gördüklerini" belirten Hacıyev, ancak bunu güvenlik açısından büyük bir zorluk olarak değerlendirmediklerini kaydetti.

Azerbaycan'a entegrasyonda Karabağ Ermenilerinin haklarına saygı gösterileceğini vurgulayan Hacıyev, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin insani yardım talep ettiğini ve bunun üzerine bölgeye Cuma günü üç tır insani yardım malzemesi gönderileceğini belirtti. Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ Ermenilerinin barışçıl bir şekilde entegrasyonunu istediğinin de altını çizdi.

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "etnik temizlik" suçlaması

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ise Perşembe günü Dağlık Karabağ gündemiyle toplandı. Oturumda, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında tartışma yaşandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'ın askeri operasyonunun "yoğunluğu ve zulmünün", hedefin "etnik temizliğin tamamlanması" olduğunu gösterdiğini savundu. Artık "çatışmanın iki tarafı yok, işgalciler ve kurbanları var" diyen Mirzoyan, "gerçek bir zulüm tehlikesinin" bulunduğunu ifade etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'ın askeri operasyonunda "kelimenin tam anlamıyla bütün bölgenin, füze ve yasaklı misket bombası dahil ağır silahlarla yoğun ve rastgele ateş altında kaldığını" söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Ermenistan'ı dezenformasyon yaymakla suçladı. "Ermenistan'ın Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kendi kampanyası için istismar etmeye çalışması acıklı" diyen Bayramov, BM Güvenlik Konseyi'ni de taraflı olmakla suçladı ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da uzun süre "ayrılıkçılığı körüklediğini" savundu.

 

AFP,rtr / JD,ET

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