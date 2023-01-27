Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Kalaşnikoflu saldırganın bir kişiyi öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı açıklandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçilik binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Kalaşnikof silahla ateş açan saldırgan, büyükelçiliğin güvenlik amirini öldürdü. Saldırganın iki güvenlik görevlisini ise yaraladığı açıklandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Tahran polisi olayın ardından bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis yetkilisinin açıklamalarını aktaran yarı resmi haber ajansı Tasnim ise şüphelinin büyükelçilik binasına iki küçük çocukla birlikte girdiğini ve olayın arkasında "kişisel meseleler" olabileceğini iddia etti.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyı kınadı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bu saldırıyı en güçlü şekilde kınarken Azerbaycan'ın "her daim" yanında olduklarını vurguladı.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT