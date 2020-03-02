Ayvacık'ta dört ölüm: "Çocuklar ölmüş, siz gidemiyorsunuz" dediler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin uğrak duraklarından biri. Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu göçmenler, kaçakçılar aracılığıyla ayarladıkları botlarla Midilli Adası'na doğru sabahın erken saatlerinde açılıyor. Ancak Midilli Adası'na sağ salim varmak her zaman mümkün değil.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin perşembe gecesi Avrupa'ya geçmek isteyenleri engellemeyeceğini açıklamasından bu yana dört göçmen Yunanistan tarafına geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.

DW Türkçe'ye konuşan Çanakkale Barosu'ndan avukat Burcu Özaydın Kahveci, pazar sabaha karşı yaklaşık 35 kişinin bulunduğu bir bottan dumanlar yükseldiğini, Sahil Güvenlik'in müdahalesiyle botun kıyıya çıkarıldığını ancak botta bulunan iki çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Özaydın Kahveci, "Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndan bir görevli ölüm olaylarını doğruladı ve botta iki çocuk ve bir kadın olmak üzere üç kişinin öldüğü bilgisini verdi" dedi.

Bir çocuk daha boğuldu

Sivrice koyundan karşıya geçmek için bekleyen 19 yaşındaki Hamit adlı sığınmacı da jandarma yetkililerinin kendilerine denizde boğulanlar olduğunu aktardığını anlattı. DW Türkçe'nin konuştuğu Hamit, "Jandarma 'sabah denizde çocuklar ölmüş, siz gidemiyorsunuz' dedi" diye konuştu. Öte yandan, bu sabah saatlerinde 48 göçmeni taşıyan bir botun Midilli sahiline yakın bir noktada alabora olması sonucu bir göçmen çocuğun daha boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hamit Sivrice koyunda bekliyor

"Araca zorla bindirilerek Edirne'ye gönderilenler var"

Avukat Burcu Özaydın Kahveci, bottan kurtarılan diğer göçmenlerin nerede olduğu konusunda ise kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. Ancak bu olay esnasında sahilde bekleyen diğer göçmenlerin bir minibüse zorla bindirilerek Edirne’ye gönderildiğini söyleyen avukat, "Bazı göçmenlerin araca binmek istemediğini ancak minibüstekilerin artık sahil geçişlerine izin verilmeyeceği ısrarıyla araca bindirildiğini öğrendik" dedi. Ayvacık halkı da Yunanistan'a geçmek için ilçeye gelenlerin Jandarma tarafından ayarlanan araçlara bindirilerek Edirne'ye gönderildiğini anlattı.

"Ayvacık Geri Gönderme Merkezi bomboş"

Avukatlara bilgi veren Jandarma yetkilileri ayrıca, yakalanan göçmenlerin geri gönderme merkezlerine gönderilmelerinin söz konusu olmadığını da aktardı. Avukat Özaydın, "Göç İdaresi Müdürlüğü Ayvacık Geri Gönderme Merkezi görevlileri merkezin tamamen boşaltıldığını ve bırakılan göçmenlerin Edirne'ye gittiği bilgisini verdi. Ancak gidişlerin Göç İdaresi tarafından değil, göçmenler tarafından organize edildiğini söylediler" diye konuştu.

Ayrıca, DW Türkçe'nin aldığı bilgiye göre, Ayvacık'ın Sivrice koyundan Midilli Adası'na gitmeye çalışan göçmenlere aracılık eden göçmen kaçakçıları, burada göçmenlerin geçişini görüntülemek isteyen gazetecileri tehdit etti.

Burcu Karakaş / Ayvacık

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