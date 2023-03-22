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Fotoğraf: DW/U. Danisman
PolitikaTürkiye

AYM'den HDP'ye ikinci ret: B planı devreye giriyor

Alican Uludağ | Kıvanç El
3 saat önce

Anayasa Mahkemesi, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasını isteyen HDP'nin talebini oy birliğiyle reddetti. HDP, şimdi B planını devreye alıyor.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasının 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraya ertelenmesi talebini ikinci kez reddetti. Böylece HDP'nin 11 Nisan'da yapacağı sözlü savunmanın ardından dosyada karar aşamasına geçilecek. 

Türkiye bir yandan 14 Mayıs seçimlerine giderken, diğer yandan HDP hakkında AYM'de açılan kapatma davası süreci ilerliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 10 Ocak'taki sözlü beyanlarının ardından sıra HDP'ye gelmişti.

Ancak HDP depremi gerekçe göstererek ek süre istemiş, AYM de 11 Nisan'a sözlü savunma için gün vermişti.

Bu arada HDP, AYM'ye ikinci bir başvuru yaparak sözlü savunmanın seçimden sonrasına ertelenmesini talep etmişti. AYM Genel Kurulu, bugün toplanarak talebi oy birliğiyle reddetti. 

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin benzer talebini 26 Ocak'taki oturumunda reddetmişti.

Bu arada AYM, 5 Ocak'ta HDP'nin Hazine yardımı hesaplarına koyduğu bloke kararını 9 Mart'ta 7'ye karşı 8 oyla kaldırmıştı.

Peki, şimdi ne olacak?

HDP, 11 Nisan'da sözlü beyanda bulunacak. Bu işlemin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlaması için dosyayı başraportöre gönderecek. Hazırlanacak rapor, üyelere dağıtılacak. Arslan'ın belirleyeceği bir günde de AYM üyeleri toplanarak kapatma davasıyla ilgili kesin kararını verecek.

21 Haziran 2021'den bu yana AYM'de devam eden kapatma davasında karar için 15 üyeden 10'unun oyu yetiyor. İddianamede, HDP'nin kapatılmasının yanı sıra Hazine yardımına el konulmasına ve 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor.

HDP nasıl bir yol izleyecek? 

HDP'nin savunmanın seçimler sonrasına bırakılması başvurusunu AYM'nin reddetmesi üzerine HDP, yeni yol haritasını 29 Mart'taki MYK toplantısında ele alınacak. Kapatma kararına karşı alternatif plan devreye alınacak ve seçimlere "Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi" adı ile girilecek. HDP ise seçimlere girmeyecek.  

Seçimlere Yeşil Sol Parti adı altında girilmesi durumunda HDP'ye verilen Hazine yardımı da seçim sürecinde HDP tarafından kullanılabilecek.  

AYM'de devam eden davada 451 HDP'liye siyasi yasak isteniyor. Eğer bu isimlere seçimden önce karar alınır ve yasak konulursa ve adları da "Yeşil Sol Parti" listesinde varsa listeden düşecek. Listeden düşen isim yerine bir sonraki isim aday olarak kabul edilecek.  

Eğer seçim sonrası siyasi yasak konulursa bu isimler milletvekili olacak ancak herhangi bir siyasi partiye üye olamayacak.  

HDP'de tüm bu alternatiflerin planlaması da yapılıyor. Bu nedenle milletvekili listelerinde olası siyasi yasak istenen aday ismi sayısına çok az yer verileceği belirtiliyor.  

Tüm bu başlıklar 29 Mart'taki MYK'da değerlendirilip karara bağlanacak.  

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