 AYM HDP’nin kapatılması iddianamesini iade etti | TÜRKİYE | DW | 31.03.2021

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TÜRKİYE

AYM HDP’nin kapatılması iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin usul eksiklikleri nedeniyle oy birliği ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oy birliği ile karar verdi.

Bundan sonraki süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi yeniden Anayasa Mahkemesine sunması bekleniyor. İddianame yeniden incelendikten sonra, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

İddianamede, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" suçlaması yöneltilen HDP'nin "temelli kapatılması" isteniyor. Ayrıca HDP’nin Hazine yardımlarından tamamen yoksul bırakılması, varsa banka hesabının bloke edilmesi, Hazine yardımı ödenmişse Hazine’ye iadesine karar verilmesi talepleri de söz konusu iddianamede yer alıyor.

HDP’ye üye kayıtlarının durdurulması gerektiği belirtilen iddianamede, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 687 kişinin beş yıl süreyle siyasi yasak getirilmesi yönünde karar verilmesi talep ediliyor.

 

DW / GY, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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