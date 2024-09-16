Ayhan Bora Kaplan davasında tahliye talepleri reddedildi

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın duruşması bugün Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde yapıldı.

Sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanık ve avukatların müşteki beyanlarına karşı savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol şartlarının devamına hükmeden mahkeme, sanık Serdar Sertçelik'in yakalama emrinin infazının beklenmesine de karar verdi.

Ayrıca sanık avukatlarının HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi konusunda bilirkişi raporu hazırlanması talebi kabul eden mahkeme, sanık avukatlarının tevsii tahkikat (kovuşturmayı genişletme) taleplerini ise reddetti.

Gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması olayında Emniyet polislerinin yargılandığı Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile söz konusu davanın dosyasının birleştirilmesi talebi de reddedildi. Mahkeme heyeti esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Ekim'e ertelendi.

Savcılık tutukluluk halinin devamını talep etti

Mahkeme ara kararını açıklamadan önce savcılık mütalaasını okudu. Mütalaada, dosyanın, Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı "gizli tanık" dava dosyası ile birleştirilmesi talebinin reddi istendi. Ayrıca tutuklu sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delil olmasından dolayı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Ayhan Bora Kaplan geçen yıl Eylül ayında tutuklanmıştı Fotoğraf: DHA

İddianamede hangi suçlamalar var?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan'ın arasında bulunduğu 61 şüpheli hakkında 5 Ocak'ta iddianame düzenlemişti. İddianamede, Kaplan iki cinayetten sorumlu tutuluyor. Bu kapsamda 2016 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gece kulübünün önünde öldürülen Mahfuz Tatar cinayetinde talimatın Kaplan'dan geldiği öne sürülmüştü.

Mahfuz Tatar cinayetinin faili Semih Arslan, olaydan bir gün sonra bir binanın dokuzuncu katından şüpheli halde düşerek hayatını kaybetmişti. Arslan'ın da delilleri gizlemek için kasten öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiği öne sürülen iddianamede ayrıca, dört kişinin silahla yaralanması, Erkan Doğan adlı kişinin iki gün boyunca alıkonularak darp edilmesi, dişlerinin sökülmesi, bazı mağdurların işletmelerine veya araçlarına el konulması da suçlama olarak yer aldı.

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen sanıklar Fethi K., Mutlu A., Yusuf İzzet S., Kanber K. ve Serdar Sertçelik hakkında "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek," "Kasten öldürme," "Nitelikli kasten öldürme," "Kasten yaralama," "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma," "Nitelikli yağma," "Eziyet," "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme," "Suç üstlenme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış ikişer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

DW,ANKA,DHA / JD,ET

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