Ayhan Bora Kaplan davasında tahliye edilen sanık tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan davasının 61 sanığından biri olan ve oto kiralama işi yapan Ali Ş., soruşturma kapsamında 11 Eylül 2023 tarihinde tutuklanmıştı. "Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne üye olmakla" suçlanan Ali Ş.'nin araç kiralama şirketindeki araçları Kaplan'ın barlarında çalışan valelere verdiği savunuluyordu. Ş., Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 26 Nisan günü 7 sanıkla birlikte tahliye edildi.

Ancak daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu'na Ali Ş. hakkında esnafa tehditle senet imzalattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan Ali Ş. 1 Haziran'da Ankara Adliyesine sevk edildi. Savcılık da Ali Ş.'yı "Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korutucu güçten yararlanılarak birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Ankara 8. Ağır Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Ali Ş., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ayhan Bora Kaplan davasında tutuklu bulunurken araç kiralama işinin başında kardeşinin bulunduğunu anlatan Ş., "Kendisi otel sahibi O.B.'ye ve S.A.'ya G serisi Mercedes araç ticaretinden dolayı bir milyon 500 bin TL borç vermiştir. Bunun karşılığında da verdiği miktar kadar senet almıştır. S. İstanbul'da olduğu için kardeşi O.'ya teslim etmiştir. Senedi de O. imzalamıştır. Benim geçirmiş olduğum soruşturmadan dolayı içinde bulunduğum zor durumdan faydalanarak müşteki şahıslar borcu ödemek istememiştir. O yüzden tarafıma bu şekilde iftira atmaktadırlar" dedi.

Ali Ş., zorla kimseye senet imzalatmadığını, borcundan dolayı müştekilere zaten icra takibi başlattıklarını öne sürdü.

Bir araçla müştekilerin oteline zarar verildiği suçlamasını da kabul etmeyen Ali Ş. arızadan dolayı aracın bir anda kontrolü kaybederek otelin girişine çarptığını belirterek buna ilişkin tutanak tutulduğunu savundu, kimseyi tehdit etmediğini kaydetti. Ali Ş., cezaevinden çıktıktan sonra borcunu istemesinin ardından müştekilerin, eşinin aracına kullanılmış prezervatif attığını, bu nedenle kendilerinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ancak nöbetçi hakimlik, Ali Ş.'nın "yağma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Aynı suçtan Ali Ş.'nın kardeşi ve Y.G. adlı bir kişi de tutuklandı.

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