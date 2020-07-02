 Ayasofya′nın müze statüsünün iptali bekleniyor | TÜRKİYE | DW | 09.07.2020

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TÜRKİYE

Ayasofya'nın müze statüsünün iptali bekleniyor

Reuters'e konuşan 2 AKP'li yetkili, Danıştay'ın müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı vermesini beklediklerini söyledi. Danıştay'ın kararını Cuma günü açıklaması bekleniyor.

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Danıştay'ın Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili kararını Cuma günü açıklaması bekleniyor. Reuters'e konuşan iki AKP'li yetkili ise Danıştay'ın, Ayasofya'nın statüsünü camiden müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin beklendiğini söyledi.

AKP'li yetkililer, “Cuma günü iptal kararı bekliyoruz” dedi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında, “Danıştay 10'uncu Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor” diye yazdı.

Selvi, “Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği karar verdi. Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor.  Danıştay 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün” ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın önemi ve siyasi tartışmalar

Ayasofya, yüz yıllardır bir ibadet mekanı olmanın ötesinde sembolik bir anlam da taşıyor. "Kutsal Bilgelik" anlamına gelen eser, iki kez halk ayaklanmalarıyla yıkıldı. Günümüze kadar gelen yapı ise Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında inşa edildi. 916 yıllık kilise, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla camiye çevrildi. 481 yıl cami olarak kaldı. 24 Kasım 1934'te Atatürk'ün de imzasını taşıyan Bakanlar Kurulu kararıyla, 1 Şubat 1935'ten bu yana müze olarak kullanılıyor.

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Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne?

Ayasofya, taşıdığı sembolik ve ideolojik değerler nedeniyle siyasi kavgaların ortasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2019'da konunun siyasi boyutuna dikkat çekmişti. Erdoğan, 16 Mart 2019'da Tekirdağ'da düzenlediği bir mitingde, 'Ayasofya'nın ibadete açılması' çağrısı yapan bir vatandaşa "Mesele o değil, bu işin bir siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah" demişti.

Geçen 29 Mayıs'ta ise İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıldönümünde, Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Ardından iktidar kanadından müzenin yeniden ibadete açılması yönünde açıklamalar yapıldı.

DW, Reuters/TY,HS

©️Deutsche Welle Türkçe

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