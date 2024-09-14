Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi toprağa verildi

Batı Şeria'da katıldığı, İsrailli yerleşimcilere karşı düzenlenen bir gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateşte ölen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile sonrası toprağa verildi. Cenaze törenine, aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu cok sayıda politikacı, bakan ve halk katıldı.

Kurtulmuş, "Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz ve hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Acımız büyüktür ama inşallah Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız" diye konuştu.

Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 21 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya gitmiş, 6 Eylül'de düzenlenen bir protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulmuştu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, defnedileceği memlekete götürülmeden önce otopsi için Cuma günü İzmir'e getirildi. Fotoğraf: ANKA

Cenazede Kurtulmuş ve Özel arasında kriz

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel arasında bir konuşma krizi yaşandı. Özel, Kurtulmuş'a törende kendisine konuşma izni verilmemesi sebebiyle sitem ederek "Tarafsızım deyip, böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı. Burada bizim de ağzımızdan çıkacak lafın çok yerde kıymeti olur" dedi. Numan Kurtulmuş da Özel'de "Kardeş, sen de farklı bir şey mi söyleyecektin" diye yanıt verdi.

Eygi'nin cenaze töreni sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel arasında bir konuşma krizi yaşandı. Fotoğraf: DHA

Cenaze Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getirildi

Eygi'nin cenazesi dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi, defin için memleketi Aydın'a götürülmeden önce ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cenaze töreninde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Dün itibarıyla Adalet Bakanlığımız Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir" diye konuştu.

Kurtulmuş, Eygi'nin ABD vatandaşı olmasına rağmen ABD makamlarınca ölümünün hesabının yeterince sorulmadığı eleştirisini de getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eygi için memleketi Didim'de yapılan törene katıldı, Eygi ailesine başsağlığı diledi. Fotoğraf: DHA

Otopsi 4 saat sürdü

İzmir'de yapılan ve 4 saat süren otopside Eygi'nin, kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu baş yaralanması tespit edildiği, ölüm sebebinin 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' olarak tanımlandığı kaydedildi.

Otopside, ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarası saptanırken çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi. Ayrıca Eygi'nin kafasında saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.

DHA/ETO,HS

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