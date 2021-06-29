Avusturya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi üzerine Başbakan Sebastian Kurz bir açıklama yaptı. Kurz, öldürülen kıza uyuşturucu verildiğini, tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü söyledi. Kurz, "Tüm ülke adına konuşuyorum. Duygularımız kurbanın ailesiyle birlikte" dedi.

Olayın kendisini üzmenin yanı sıra öfkelendirdiğini söyleyen Kurz, "Bize gelen insanların önce sığınma talebinde bulunup ardından Avusturya'da zalim ve barbar eylemlerde bulunmasına müsamaha gösterilemez" dedi. Kurz, kurbanın ailesinin olay sırasında yanında olmaması nedeniyle kamuoyunda sorgulanmasına da tepki gösterdi. Faillerin travma geçirmiş olabileceği yönünde yapılan spekülasyonlara da dikkat çeken Kurz, "Bu benim açımdan sadece hoşgörünün yanlış anlaşılması değildir, kurbanlarla faillerin yerlerinin değiştirilmesidir; bunu da tahammül edilemez ve aşırı derece uygunsuz buluyorum" diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

"Afganistan'a iadeler durmayacak"

"Faillerin yasanın tüm sertliğiyle cezalandırılacağını" belirten Kurz, "Ben iktidarda olduğum sürece Afganistan'a iadeler durmayacak ve suç işlemiş ilticacılara yönelik iltica yasalarında yumuşama asla olmayacak" dedi.

Viyana Eyalet Polisi Başkanı Gerhard Prüstl'ün konuyla ilgili verdiği bilgilere göre öldürülen kızın cansız bedeni cumartesi günü bir yeşil alanda bulundu. Kızın cinayetin gerçekleştiği eve gönüllü olarak gittiği belirtiliyor ancak evde neler yaşandığı bilinmiyor. Öldürülmeden önce Ecstasy aldığı öğrenilen kızın boğularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. Ancak ceset üzerinde kan izleri olduğu da açıklandı. Olayla ilgili 16 ve 18 yaşındaki iki Afganistan vatandaşı gözaltına alındı. Soruşturma makamları olaya başkalarının da katılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Gözaltına alınan şahısların Afganistan'a iade edilmesi ihtimal dahilinde.

Almanya'nın Würzburg kentinde de cuma günü yayalara bıçakla saldıran bir Somali vatandaşı üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırıda 82, 49 ve 24 yaşlarındaki üç kadın yaşamını yitirirken dört kadın, 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve 16 yaşındaki bir genç ağır yaralanmıştı.

dpa / EC, AÜ

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