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Avusturya: Türkiye-AB üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

11 Eylül 2023

Ankara'ya karşı dürüst olma çağrısı yapan Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin fiiliyatta dondurulmuş olan müzakere sürecinin sonlandırılması gerektiğini savundu.

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Karl Nehammer
Karl NehammerFotoğraf: Alex Halada/IMAGO

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinin resmen sonlandırılması çağrısında bulundu.

Alman Die Welt gazetesine Pazartesi günü verdiği mülakatta Nehammer, "Ankara ile Brüksel arasındaki yakınlaşmanın sürmesini destekliyoruz. Ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği bizim için tahayyül edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasında yeni bir ortaklık kurulması gerektiğine dair görüşünü dile getiren Avusturya lideri, söz konusu ortaklığın karşılıklı güven esası ve ekonomik ve siyasi konularda işbirliğini temel alması gerektiğini kaydetti.

Nehammer, "Birbirimize karşı dürüst olmamız önemli. Bunun bir parçası da, yıllardır dondurulmuş durumda olan üyelik müzakerelerinin resmi olarak da sonlandırılması ve iki komşunun işbirliğini geliştirmek üzere yeni bir konsept geliştirilmesidir" diye konuştu. Türkiye'nin AB için önemli bir ortak olmayı sürdüreceğinin altını çizen Nehammer, Türkiye ve Avusturya'nın şu anda ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde "birlikte başarılı bir şekilde" çalıştıklarını ifade etti. Muhafazakar çizgideki Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) lideri Nehammer, "Gelecekte de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye devam edeceğim" dedi.

Fidan'dan AB'ye çağrı gelmişti

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu. Çarşamba günü Ankara'da AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşen Fidan, AB'nin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için daha cesur olması gerektiğini söylemişti.

Oliver Varhelyi ve Hakan Fidan
Fidan, Varhelyi'yi geçen hafta Ankara'da ağırlamıştıFotoğraf: ANKA

Fidan, "Avrupa ve tüm dünyanın çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Böyle bir dönemde Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar siyasi çıkarlarına rehin edilmemesi gerektiği açıktır. Avrupa Birliği, Türkiyesiz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir" diye konuşmuştu

Türkiye, AB üyeliğine resmen 1999 yılında başvurmuştu. Aralık 2005'te başlayan müzakereler, Türkiye'de hukuk devleti ve insan haklarının olumsuz seyri gerekçesiyle askıya alınmıştı. Şu ana kadar, üyelik için gereken toplam 35 faslın 16'sı açılmış ancak yalnızca bir tanesi kapatıldı.

Öte yandan röportajda Ukrayna savaşına dair de görüşlerini dile getiren Nehammer, ateşkes ve barış müzakereleri sürecine Türkiye, Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan'ın da dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Nehammer, Ukrayna'daki savaşın sonunu isteyen herkesin Rusya yanlısı olarak görülmesinin yanlış olduğunu da savundu. Nehammer, "Savaş sürdüğü sürece Ukrayna ile dayanışma içinde olacağız ve kendilerine destek vereceğiz" diye konuştu.

DW / BÜ,HT

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Karl Nehammer

Avusturya: Türkiye-AB üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

Politika11 Eylül 2023
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