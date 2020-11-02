Avusturya İçişleri Bakanı: Saldırgan IŞİD sempatizanı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazartesi akşamı düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı dörde yükseldi. Avusturya haber ajansı APA'ya açıklama yapan İçişleri Bakanı Karl Nehammer, yaşı 40 ile 50 arasında olduğu tahmin edilen bir kadının daha hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis yetkilileri daha önce saldırıda iki erkek, bir kadının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Saldırı sonucu biri polis, 15 kişi de yaralandı. Yaralılardan yedisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Ayrıca, saldırganlardan birinin polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana'daki silahlı eylemin en az bir İslamcı terörist tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Nehammer, Salı sabahı yaptığı açıklamada saldırganın IŞİD sempatizanı olduğuna işaret ederek "Radikalleşmiş olan bu kişinin IŞİD'e kendini çok yakın hissettiğine dair ipuçları var" dedi. Saldırganın elinde uzun namlulu bir tüfek olduğunu belirten Nehammer, ayrıca belinde patlayıcılardan oluşan bir kemer bulunduğunu kaydetti. Ancak Viyana polisi daha sonra kemere patlayıcı süsü verildiğini açıkladı.

"Bin polis görev yapıyor"

Şüphelinin evinin arandığını kaydeden Nehammer, saldırı sonrasında yaklaşık bin polis memurunun görev yaptığını söyledi. "Şu anda başka faillerin de olduğunu ihtimal dışı tutamayız" diyen Nehammer, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Avusturya İçişleri Bakanı, saldırının toplumu zayıflatma veya bölme çabası olduğunu da sözlerine ekledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada eylemi "iğrenç bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Viyana'da restoran ve barların yoğun olarak bulunduğu semtinde akşam saat 20.00 civarında düzenlenen silahlı saldırıda, polisin verdiği bilgilere göre altı farklı noktada insanların üzerine ateş açılmıştı. Olay yerlerinin opera binası ile sinagoga yakın olduğu bildirilmişti. Polis, olayın ardından bölgeyi ablukaya alarak, operasyon başlatmış, halka da evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Reuters,dpa,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe