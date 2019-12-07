Avustralya'da yangından kaçanlar sahilde toplandı

Avustralya'nın güneydoğusunda etkili olan orman ve çalılıklardaki yangınlar nedeniyle binlerce kişi alevlerden kaçarak, sahile sığındı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Victoria eyaletinin Mallacoota kentinde yaklaşık 4 bin kişinin sahile kaçtığı belirtildi. 200 kilometrelik kıyı şeridinin birçok bölgesinde yangından kaçan insanların sahile gittiği kaydedildi.

Victoria eyaleti acil durum yetkilisi Andrew Crisp, ABD televizyonuna yaptığı açıklamada, Mallacoota kentindeki kurtarma ekiplerinin sahile kaçan binlerce kişiye yardımda bulunduğunu belirtti. Crisp, ancak erişim sağlanamayan kasabalardaki insanların durumundan kaygı duyduklarını söyledi. Birçok bölgede kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle gökyüzünün dumanla kaplandığı ve kül yağdığı bildiriliyor.

Medyaya yansıyan haberlerde, sahilde bulunan binlerce kişinin gerektiğinde deniz veya hava yoluyla tahliye edilebilmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

En az 12 kişi öldü

Avustralya'da Eylül ayından bu yana ormanlık ve çalılık bölgelerde çıkan yangınlar sonucu en az 12 kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise hâlâ kayıp. Üç milyon hektardan büyük alanda etkili olan yangınlarda binlerce konut da zarar gördü. Yangınların etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı belirtiliyor.

Yangınlar kanguru, koala gibi hayvanları da tehdit ediyor. Kuraklık nedeniyle birçok hayvanın yiyecek ve su bulmakta zorlandığını belirten doğa koruma uzmanları, yangınlarla durumun daha da kötüleştiğini ve hayvanların yaşam alanlarının tahrip olduğunu, yiyecek bulmanın daha da zorlaşacağına dikkat çekiyor.

Avustralya'nın başkenti Canberra ile birlikte birçok kentte yangın tehlikesi nedeniyle yılbaşı dolayısıyla yapılacak havai fişek gösterileri iptal edildi. Sidney'de ise geleneksel havai fişek gösterisinin yapılması planlanıyor.

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe