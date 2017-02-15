Avustralya'da korona protestosu: Çok sayıda gözaltı

Avustralya'nın en önemli metropollerinden Sidney'de koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında yaklaşık bir aydır yürürlükte olan kapanma önlemlerini proteste etmek için binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride şiddet olayları yaşandı. Bazı göstericilerin güvelik güçlerine şişe ve saksılar fırlattığı belirtilirken, polisin verdiği bilgilere göre çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericilerin protestoda maske takmadığı ve mesafe kurallarına da riayet etmediği görüldü. Ülkenin ikinci büyük kenti olan Melbourne'de de çok sayıda kişinin koronavirüs önlemlerini protesto etmek için sokağa çıktığı, diğer kentlerde de protestolar beklendiği bildirildi.

New South Wales Polisi, "düşünce ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterdiklerini", ancak göstericilerin protestoları ile güncel sağlık düzenlemelerine aykırı hareket ettiğini açıkladı. Polisten yapılan açıklamada önceliğin "kamu güvenliğini sağlamak" olduğu belirtildi.

Gösteriyi organize edenler "özgürlük eylemi" yapacaklarını açıklamış ve internette de gösteriyi bu sloganla tanıtmışlardı. Avustralya Parlamentosu Milletvekili Sephen Jones, göstericileri "bencil, saygısız aptallar" şeklinde niteledi. Hiçkimsenin kapanma tedbirleri uygulanmasını arzu etmediğini belirten Jones, "bu türden eylemler nedeniyle önlemlerin yürürlükte kalmaya devam edeceğini" ifade etti.

Hükümetin stratejisine tepki

Avustralya'da uzun süre düşük seyreden koronavirüs vakaları, son haftalarda hızla artışa geçti. Ülke nüfusunun sadece yüzde 12'sinin aşılandığı Avustralya'da koronavirüsün hızlı yayılmasını engellemek için yeniden sert kapanma önlemleri yürürlüğe konulmuştu. Sidney'in başkenti olduğu New South Wales eyaletinde Cuma günü "acil durum" ilan edildi. Sidney'de vatandaşlar sadece "geçerli bir mazeretleri" olması durumunda evlerini terk edebiliyor.

Aşı kampanyasının yavaş tempoda ilerlemesinin yanı sıra hükümetin Avrupa ülkelerinden farklı olarak virüsün bulaştırılmamasını esas alan stratejisi de tepki çekiyor. Avustralya bu strateji doğrultusunda vaka sayılarının düşük seyrettiği bölgelerde dahi kapanma önlemlerini hayata geçiriyor. 25 milyon nüfuslu Avustralya'nın yarısı tam kapanma önlemleri ile karşı karşıya bulunuyor.

Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Avustralya'da bugüne kadar 32 bin 594 koronavirüs vakası kayda geçti, 916 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

AFP,AP/BÖ,EC

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