Avustralya: AVM'deki bıçaklı saldırıda altı ölü

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde (AVM) düzenlenen bıçaklı saldırıda altı kişi öldürüldü. Polis şu aşamada saldırının terör bağlantılı olduğunu düşünmüyor.

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, New South Wales eyaletinin başkenti Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde yerel saatle 16.00 civarında gerçekleştirildi. Bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Beş kişinin olay yerinde öldüğü, sekiz kişinin de yaralandığı saldırının ardından alışveriş merkezindeki yüzlerce kişi tahliye edildi. Yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı altıya yükseldi. Yaralılar arasında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu açıklandı.

Saldırının gerçekleştirildiği Westfield Bondi Junction alışveriş merkezi Fotoğraf: Steven Saphore/AP Photo/picture alliance

New South Wales eyaletinden polis yetkilisi Karen Webb, şu aşamada saldırının terör bağlantılı olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Polis yetkilisi Anthony Cooke, yalnız hareket ettiğini tahmin ettikleri saldırganın kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Cooke, saldırganın olay yerine tek başına ulaşan bir kadın polis tarafından vurulduğunu bildirdi.

Saldırı sonrası AVM'deki yüzlerce kişi tahliye edildi. Fotoğraf: David Gray/AFP/Getty Images

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gerçekleştirilen saldırıyı, "sıradan bir Cumartesi günü alışverişe çıkan masum insanları ayrım gözetmeksizin hedef alan korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımladı. Albanese, düzenlediği basın toplantısında, tüm Avustralyalıların kalbinin "bu dehşet verici eylemin kurbanlarıyla" olduğunu söyledi.

DW,AFP,AP,Reuters/CÖ,HT

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