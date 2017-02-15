Avukat Başay Yıldız'a cesaret ödülü

Almanya'da Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada müdahil avukatlardan biri olan Seda Başay Yıldız, Wiesbaden kenti tarafından verilen "2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü'ne" layık görüldü. Başay Yıldız, Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden kentindeki belediye binasında dün akşam düzenlenen törenle ödülünü aldı. Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Belediye Başkanı Gerd-Uwe Mende Başay Yıldız'ın aldığı ödülün, "Irkçılığa, nefrete ve yabancı düşmanlığına karşı hukuk devleti için gösterilen cesaret için olduğunu" kaydetti.

Türkiye kökenli ve Marburg doğumlu olan Başay Yıldız, Münih'teki 2013 yılından 2017 tarihine kadar NSU davasında ırkçı terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek'in eşinin avukatlığını üstlenenmişti. Başay-Yıldız, davanın sonuçlanmasının ardından üç yıl boyunca kendisine ve ailesine yönelik "NSU 2.0" imzalı tehdit mektupları almıştı.

Gazeteci Dunja Hayali törendeki konuşmasında, Başay Yıldız'ın aldığı tehditlere rağmen savunmaya muhtaç olanlar ve tehdit altında olanları savunmak için işini yapmaya devam ettiğini ifade etti. Başay Yıldız da ödülü alırken 1944 yılında Naziler tarafından katledilen, ödülün de isim babası olan Ludwig Beck'e teşekkür etti.

Başay Yıldız, konuşmasında Almanya Anayasası'nın birinci maddesini hatırlatarak, "İnsan onuru dokunulmazdır” dedi. Bunu sağlamanın devletin görevi olduğunu söyleyen Yıldız, "Eğer bu tehdit devletten geliyorsa ne yapılmalı? Eğer sürekli aşırı sağcı saldırılar ve insani olmayan olaylar yaşanmaya devam ediyorsa, bizim onurumuzu devlet ve temsilcilerinden kim koruyor? Bir olay bile çok fazla, anayasamızı kendimiz korumalıyız” dedi.

epd / AI, BÖ

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