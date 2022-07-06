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Novorossiysk LimanıFotoğraf: DW/S. Gushcha
PolitikaKazakistan

Kazakistan'a Rusya'dan petrol engeli

4 saat önce

Rusya Avrupa'ya daha fazla sevk etme niyetinde olan Kazakistan'a engel çıkardı. Rusya'da bir mahkeme Kazakistan'ın petrol ihracatı için kullandığı terminalin işletmesini 30 gün süreyle durdurdu.

https://www.dw.com/tr/avrupaya-daha-fazla-petrol-ihra%C3%A7-etmek-isteyen-kazakistana-rusyadan-engel/a-62376412

Avrupa’ya daha fazla petrol sevk etme niyetinde olan Kazakistan'a Rusya yargısından engelleme geldi. Rusya'da bir mahkeme, Kazakistan'ın petrol ihracatı için kullandığı Novorossiysk'teki terminalin 30 gün süreyle kapatılmasına hükmetti. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu konuyla ilgili açıklamasında, "mahkeme kararını uygulamaya mecbur olduklarını" ancak kararı temyiz edeceklerini duyurdu.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre terminalin kapatılmasına gerekçe olarak Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun çevre koruma prosedürlerine uymaması gösteriliyor. Rus makamları, şirketin bir petrol kazası halinde hayata geçirmesi gereken acil durum planı dokümantasyonunda eksiklik olduğunu ileri sürüyor. Şirkete bu eksikleri kapatması için önce 30 Kasım'a kadar tarih verilmişti ancak Salı günü Rusya'daki bölgesel denetleme kurulu sürpriz bir biçimde terminalin kapatılmasını istedi. Mahkeme de bu talebin hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Denize kıyısı olmayan Kazakistan, ihraç ettiği petrolün yüzde 80'ini Rusya'nın Karadeniz'deki liman kenti Novorossiysk'te bulunan bu terminal üzerinden dünyaya ulaştırıyor.

Tokayev, Michel ile görüşmüştü

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, hafta başında Avrupa Birliği'ne (AB) daha fazla petrol ve doğal gaz sevk etme önerisinde bulunmuştu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yapan Tokayev, "Kazakistan, küresel pazarların ve Avrupa pazarlarının istikrarı için hidrokarbon potansiyelini kullanmaya hazırdır dedi. AB'ye alternatif kıtalararası koridorlar geliştirme konusunda iş birliği yapmayı öneren Tokayev, Michel ile görüşmesinde ayrıca "Kazakistan'ın en büyük ticaret ortağı olan AB ile istikrarlı ilişkiler geliştirmeye bağlı olduklarını" ifade etti.

Ukrayna Savaşı'nın başlaması üzerine AB, Rusya'ya petrol ambargosu uygulama kararı almıştı.

 

DW,dpa / EC,ET

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