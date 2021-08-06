Avrupa’nın en çok bira üreten ülkesi Almanya

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Eurostat verilerine göre Almanya geçen yıl 7,5 milyar litre bira üreterek Avrupa’nın en büyük bira üreticisi oldu. Almanya’yı takip eden Polonya ise geçen yıl 3,8 milyar litre bira üretti.
Almanya, 2021'de Avrupa'nın en çok bira üreten ülkesi oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Almanya'da geçen yıl 7,5 milyar litre bira üretildi. Bu AB'de üretilen toplam 31,8 milyar litrelik kapasitenin yüzde 24'üne denk gelirken, Almanya'yı AB'nin en çok bira üreten ülkesi konumuna getiriyor.
Belçika, İrlanda ve Slovenya gibi bira üretiminin fazla olduğu ülkeler üretim rakamlarını açıklamıyor ve bu sebeple listede yoklar. Listeye göre Polonya, geçen yıl 3,8 milyar litre bira üreterek AB'nin ikinci büyük bira üreticisi oldu. Alkolsüz bira üretimi bir önceki yıla göre sabit kalırken bira üretiminin genel olarak 2019'a kıyasla yüzde 8 civarında düştüğü belirtiliyor.
Eurostat'a göre üretim rakamları AB'de geçen yıl kişi başına 74 litre bira düştüğüne işaret ediyor. Almanya üretim bazında ilk sırada yer alsa da en çok bira ihraç eden ülke, 1,9 milyar litre ile Hollanda. Onu 1,7 milyar litre ile Belçika, 1,5 milyar litre ile Almanya izliyor.
dpa / DBN,BK
©️ Deutsche Welle Türkçe
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