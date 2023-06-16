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"Son varış noktası" Türkiye olan suç örgütü çökertildi

11 dakika önce

İsviçre'de erittikleri altını, kuryelerle "son varış noktası" olan Türkiye'ye sokan, altın kaçakçılığının yanı sıra kara para aklayan bir organize suç örgütünün çökertildiği açıklandı.

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Fotoğraf: Marvin Recinos/AFP/Getty Images

İtalya, Almanya ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin dün düzenledikleri ortak operasyonuyla Avrupa'dan Türkiye'ye altın kaçakçılığı yapan ve kara para aklayan bir uluslararası organize suç örgütünün çökertildiği açıklandı.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı Eurojust'ın desteğiyle yapılan operasyon sırasında organize suç örgütünün 10 üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

"Altın damarına darbe indirildi"

Europol operasyonu, "10 altın kaçakçısı parmaklıklar ardına konuldu" başlığıyla yayımladığı açıklamayla duyurdu. Yazılı açıklamada, "Uluslararası kara para aklama ağına karşı yapılan ortak operasyonda, altın damarına darbe indirildi" ifadeleri yer aldı. Eurojust ise operasyonu, "Altın kaçakçılığı ağı çökertildi" başlığıyla duyurdu.

Europol
Fotoğraf: Jerry Lampen/ANP/dpa/picture alliance

İtalya, Almanya ve İsviçre'de 150'yi aşkın polisin katılımıyla yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin Türkiye, İtalya, Yunanistan ve İran vatandaşı oldukları açıklandı.

Şüpheliler, altın ve diğer değerli malların kaçakçılığını yapan, aynı zamanda kara para aklama faaliyetleri yürüten, bir organize suç örgütüne mensup olmakla suçlanıyor.

Örgütün Avrupa çapında karmaşık bir kara para aklama planı aracılığıyla, 15 milyon euronun üzerinde kara para akladığı değerlendiriliyor.

Çetrefil ağ nasıl çökertildi?

Soruşturmanın 2019 yılında başlatıldığını duyuran Europol, dikkat çekici bilgiler paylaştı. Soruşturmayı yürüten yetkililerin ilk olarak İtalya, Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uluslararası altın kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunan İranlı bir iş insanı ile irtibatta olan bir Yunan vatandaşına odaklandıkları, çetrefil ağın bunu izleyen süreçte çözülebildiği belirtildi.

"Son varış noktası Türkiye"

"Bu suç ağı, karmaşık kara para aklama planları aracılığıyla, yasadışı yollardan elde ettikleri varlıkları aklamak için, paravan şirketler kullandılar" bilgisine yer verilen açıklama şöyle devam ediyor:

"Suç şebekesi yasadışı yollardan altın ve diğer değerli malları satın alıyor, bu mallarla ilgili sahte belgeler düzenliyor ve bunları son varış noktası olarak Türkiye'ye göndermek için kuryeler kullanıyordu. Zürih'te, altının yasadışı kaynağını gizlemek için eritildiği, yasadışı bir dökümhaneye dönüştürülmüş bir oda bulundu."

Deutschland Goldbarren
Fotoğraf: Alexander Heinl/picture alliance

Bu arada ortak operasyonun, Avrupa'da faaliyet gösteren mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadele amacıyla İtalya'nın öncülük ettiği bir girişim olan ve AB tarafından finanse edilen ISF4 @ON Projesi tarafından da desteklendiği açıklandı.

DW/ DA, TY

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