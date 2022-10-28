Avrupa'dan içten yanmalı motorlara veda kararı

AB 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak bir düzenleme üzerinde anlaştı. Amaç, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele.

Avrupa Birliği (AB), 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak bir düzenleme üzerinde anlaştı. Mutabık kalınan düzenleme elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri ile düzenlemeyi hazırlayan Avrupa Komisyonu, Perşembe günü otomobil üreticilerinin karbondioksit (CO2) emisyonlarını 2035 yılına kadar yüzde 100 azaltması gerektiği konusunda anlaştılar. Böylece AB'de fosil yakıtla çalışan yeni araçların satışı da imkansız hale getirilmiş olacak.

Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu'na başkanlık eden Fransız milletvekili Pascal Canfin, Perşembe günü varılan anlaşma ile AB'nin "iklim konusunda tarihi bir karar" aldığını belirterek, "Böylece 2035 yılına kadar yüzde yüz emisyonsuz araçlar hedefi kesin olarak teyit edilmiş oldu" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmayı, "2030 iklim hedefimize ulaşmada belirleyici bir mihenk taşı" olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen anlaşmadan memnun Fotoğraf: FREDERICK FLORIN/AFP

Otomobil sektöründen "Şartlı" destek

Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, anlaşmanın, dönüşümün başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan önkoşulları tam sağlamadan "iddialı hedefler" belirlediğini söyledi. VDA Başkanı, özellikle elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesi konusunda gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

Avrupa otomobil üreticileri Birliği (ACEA) Başkanı Oliver Zipse anlaşmayı, "son derece geniş kapsamlı" olarak nitelendirdi. Avrupa otomobil endüstrisinin "bu meydan okumaya" hazır olduğunu ifade eden Zipse, ancak AB'nin "Yeteri kadar yenilenebilir enerji, kesintisiz bir özel ve kamu şarj altyapısı ağı ve hammaddelere erişim" gibi temel koşulları oluşturması gerektiğini söyledi.

Greenpeace Ulaştırma Uzmanı Tobias Austrup ise, "Bu kararla içten yanmalı motor modelleri sona erecek ancak bitiş tarihi çok geç" dedi.

Perşembe akşamı yapılan anlaşma aynı zamanda 2030 yılından itibaren satılacak yeni otomobiller için karbondioksit emisyonlarının 2021 yılı seviyesine göre yüzde 50 oranında azaltılmasını da içeriyor.

AB ülkelerinin çevre bakanları Haziran ayı sonunda AB iklim hedeflerine ulaşmak için kapsamlı bir iklim koruma paketi üzerinde anlaşmışlardı.

Paris iklim Anlaşması'nda belirtilen 1,5 derece hedefine ulaşmak için Avrupa'da en geç 2028'den itibaren yeni dizel ve benzinli araçlara ruhsat verilmemesi gerekiyor.

AFP,dpa / TY,ET