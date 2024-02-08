Avrupa’daki Ukraynalı mülteci sayısı 4,3 milyonu aştı

Avrupa’daki Ukraynalı mülteci sayısı artmaya devam ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’a göre Aralık ayı sonu itibarıyla Avrupa ülkelerindeki Ukraynalı mültecilerin sayısı 4,3 milyonu aştı.

Rusya'nın saldırısıyla yaklaşık iki yıl önce başlayan Ukrayna savaşından kaçıp Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalıların sayısı artıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre Aralık ayı sonu itibarıyla Avrupa ülkelerinde geçici koruma statüsüne sahip Ukraynalı sayısı 4,3 milyonu aştı. Almanya 1,25 milyon Ukraynalı ile en büyük gruba ev sahipliği yaparken Polonya'da 955 bin, Çek Cumhuriyeti'nde ise 373 bin Ukraynalı bulunduğu belirtiliyor.

Bu kişilerin yüzde 98'i Ukrayna vatandaşı olup kalanını ise 24 Şubat 2022’de Rus saldırısı başlamadan önce Ukrayna'da yaşayan üçüncü ülke vatandaşları oluşturuyor. Savaştan kaçan mültecilerin 337 binini 18 ile 64 yaş arası Ukraynalı erkekler oluşturuyor.

Geçici korumanın yasal dayanağını ilk kez Mart 2022'de yürürlüğe giren düzenleme oluşturuyor. Bu düzenleme, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yerlerinden olan AB vatandaşı olmayan kişilerin sığınma başvurusunda bulunmadan kalmalarına izin veriyor. AB'de bin kişi başına düşen savaş mültecisi oranı 9,6 düzeyinde bulunuyor.

Avrupa gibi Almanya'da da Ukraynalılar özel korunma statüsüne sahip ve diğer mültecilerden farklı olarak Ukrayna'daki savaştan kaçarak geldiklerini beyan ettiklerinde bir Alman vatandaşının sahip olduğu bütün destek ve yardımlardan faydalanma hakkına kavuşabiliyorlar.

2023 yılında Almanya ve Avrupa'ya yapılan sığınma başvurularında da büyük ölçüde artış kaydedilmişti. Almanya en çok sığınma başvurusu yapılan ülke olmuştu.

KNA / SSB, BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?