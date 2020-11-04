 Avrupa’da yeni korona önlemleri | AVRUPA | DW | 04.11.2020

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AVRUPA

Avrupa’da yeni korona önlemleri

Avrupa ülkeleri koronavirüsle mücadele etmek için yeni önlemler devreye sokuyor. İtalya’da gece sokağa çıkma yasağı ve İngiltere’de bir aylık karantina kararları alınırken, Danimarka’da 15 milyon vizon itlaf edilecek.

İngiltere'de bir aylık karantina 5 Kasım günü başlıyor

İngiltere'de bir aylık karantina 5 Kasım günü başlıyor

Sonbaharın gelmesiyle bütün dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısında artış yaşanırken, virüsten 11 milyondan fazla insanın etkilendiği Avrupa kıtasında ülkeler koronavirüsle mücadele edebilmek için yeni önlemler devreye sokmaya hazırlanıyor.

İtalya’da hükümet 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alırken, ülke çapında bütün müzeler kapanacak, lise ve üniversiteler için online ders sistemi geçerli olacak, toplu taşıma araçlarının kapasitesi düşürülecek ve alışveriş merkezleri hafta sonunda kapalı kalacak. Alınan karara göre ülkede, yereldeki koronavirüs vaka sayılarına göre sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere üç risk sınıflandırması geçerli olacak. Bu doğrultuda her bölgede alınacak önlemler farklılaştırıldı.

Hükümet önlemlerin 5 Kasım Perşembe günü yürürlüğe girmesi konusunda mutabık kalmıştı ancak İtalya Başbakanı Guiseppe Conte Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada yeni önlemlerin uygulanması için biraz daha vakte ihtiyaç duyulduğunu ve o sebepten önlemlerin 6 Kasım Cuma günü yürürlüğe gireceğini söyledi. 

İngiltere’de bir aylık karantina

İngiliz milletvekilleri Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece yarısından itibaren bir ay süreyle geçerli olacak karantina için onay verdi. Parlamentoda yapılan oylama sonucunda kabul edilen karara göre İngiltere’de elzem olmayan bütün dükkanlar, barlar, restoranlar 2 Aralık tarihine kadar kapalı kalacak.

Okullar ve üniversiteler açık olacak ancak insanların evden çalışmaları teşvik edilecek. Kişiler geçerli bir sebepleri olmaları halinde evlerinden ayrılabilecek. Bu sebepler arasında işe gitmek, yiyecek alışverişi yapmak ve doktora gitmek yer alıyor. Dışarıda spor yapmaya izin varken, sosyal mesafe kuralı gözetilerek aile ve arkadaşlarla dışarıda buluşulmasına da izin verilecek. Bu karar sadece İngiltere’de geçerli olacak, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’de geçerli olmayacak.

Danimarka 15 milyon vizonu itlaf edecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada vizondan insana geçen yeni tip koronavirüsün yeniden başka insanları enfekte etmesini engellemek için ülkedeki yaklaşık 15 milyon vizonu itlaf etmeyi planladıklarını belirtti.

Ülkenin kuzeyinde yaşayan ve koronavirüsü vizonlardan kapan 12 kişide bulunan virüsün mutasyon geçirdiğinin tespit edildiğini belirten Başbakan Frederiksen, “Durum çok çok ciddi” dedi. Başbakan, kürkleri için yetiştirilen vizonlardaki mutasyona uğramış virüsün “dünya çapında yıkıcı etkileri” olabileceğini belirtti. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ise ülkedeki 783 Covid-19 vakasının yarısının “vizonlarla ilintili” olduğunu söyledi.

Ayrıca Danimarka Adalet Bakanı’nın korona testinin pozitif çıkmasının ardından Başbakan Frederiksen de dahil olmak üzere kabinenin üçte ikisinin Çarşamba günü karantinaya girdiği bildirildi.

AFP,dpa,AP/DÇÜ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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