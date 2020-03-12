Avrupa'da hayat durma noktasına geldi

Koronavirüs yüzünden İtalya'dan sonra Avrupa'nın tamamında da günlük hayata kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Çoğu Avrupa ülkesinde gıda ve temizlik malzemesi satan marketler, bankalar, eczaneler ve benzin istasyonları, yani temel ihtiyaçları karşılayan işletmeler hariç dükkan, mağaza ve alışveriş merkezleri kapatılıyor.

Almanya'da federal hükümet ile eyalet yönetimleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında dükkanların, ibadethanelerin ve insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlerin yasaklanması kararı aldı. Salı gününden itibaren bütün okullar ile çocuk yuvaları da resmen kapanacak. Almanya, Fransa, Lüksemburg, Danimarka, Avusturya ve İsvişre ile sınırlardaki geçişleri de sıkı biçimde kontrol edecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de akşam saatlerinde koronavirüs önlemleri ile ilgili düzenlediği basın toplantısında alınan önlemlerin, koronavirüsün yayılmasını frenleyebilmek için kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hedefin sosyal ilişkileri mümkün olduğunca asgariye indirmek olduğunu tekrarlayan Merkel, ekonominin işlemesinin, enerji ihtiyacının ve tıbbi hizmetlerin sağlanmasının garanti altına alındığını belirtti.

Başbakan Angela Merkel'in basın toplantısını gazeteciler böyle izledi

Merkel'in basın toplantısını yaparken de koronavirüse karşı önlemler alındığı gözlendi. Gazeteciler, basın toplantısını birbirinten uzak mesafelere yerleştirilmiş sandalyelere oturarak izledi. Uzmanlar, salgıda karşı kişilerin birbirinden iki metre uzaklıkta kalmasını öneriyor.

AB de önlemleri artırdı

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Avrupa Birliği de yeni önlemler almayı planlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seyahatlere sınırlama getiren bir önlemler paketi hazırlandığını duyurdu. Von der Leyen, istisnalar hariç AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının seyahatine 30 gün kısıtlama getirilmesini planladıklarını açıkladı. Pek çok Avrupa ülkesi de halihazırda tatilde olan vatandaşlarını ülkelerine geri getirmeye çabalıyor. Yurt dışındaki vatandaşların getirilmesi ise koronavirüs nedeniyle uçuşların radikal biçimde azaltılması yüzünden zorlukla yapılabiliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te de koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla kamuya açık park ve bahçelerin kapatılmasına karar verildi. Belediye Başkanı Anne Hidalgo vatandaşlara yakın temasta bulunmamalarını söyledikleri halde, park ve bahçelere hala yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Almanya'nın Stutgart kentinde kafeler boş

İsviçre'de de korona vakalarındaki hızlı artış üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede, bütün mağazalar, barlar, eğlence yerleri ve boş zaman faaliyetleri merkezleri 19 Nisan'a kadar kapatılıyor. İsviçre hükümeti, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç olması halinde ordunun görev yapmasının da önünü açtı.

Türkiye'de toplantı ve faaliyetler durduruldu

Türkiye'de de İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni “Coronavirüs Tedbirleri” genelgesi ile TSİ ile 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, nisan ve düğün salonları, kahvehane ve çocuk oyun alanlarının da dahil olduğu birçok sosyal noktadaki faaliyetler geçici olarak durduruluyor.

Açıklamada sivil toplum kuruluşlarının her türlü toplantı ve faaliyetleri ile vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetlerinin de bugün 24:00 itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı

Daha önce uluslararası uçuşları durduran Polonya ise ülkedeki bütün iç uçuşlara da ara verildiğini açıkladı. Portekiz ve İspanya da 15 Nisan'a kadar sınır ötesi tren veya uçak seferlerine karşılıklı olarak ara verme kararı aldıklarını açıkladılar.

dpa,Reuters/ETO,HS

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