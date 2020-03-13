Avrupa'da geniş çaplı koronavirüs önlemleri

Avrupa genelinde cumartesi öğle saatleri itibarıyla SARS-CoV-2 vakaları yaklaşık 36 bin 400’e, bu virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 514’e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa’nın

"koronavirüs salgınının merkez üssü" haline geldiğini kaydetti. DSÖ’nün verilerine göre, şu anda salgının ne zaman doruk noktasına ulaşacağı ve ne zaman gerilemeye başlayacağını hesaplamak ise mümkün değil.

Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da cumartesi gününe kadar 17 bin 660 vaka kayıtlara geçti. COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 266 olarak açıklandı. İtalya’yı kayıtlara geçen 5 bin 753 vaka ve 136 ölüm ile İspanya takip ediyor.

Almanya’daki son rakamlar

Johns-Hopkins Üniversitesi’nin oluşturduğu koronavirüs takip sistemine göre Almanya’da 3 bin 758 koronavirüs vakası ve buna bağlı olarak COVID-19 hastalığından 8 ölüm bulunuyor. Almanya'da salgın hastalıklar konusundaki yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü’nun cuma günü yaptığı son güncellemesinde vaka sayısı 3 bin 62, ölü sayısı ise 5 olarak açıklanmıştı.

Ulaşım konusunda birbiri ardına uygulamaya konulan kısıtlamalar, Avrupalıların seyahat özgürlüğünü de büyük ölçüde sona erdirmiş durumda. Çekya’da pazartesiden itibaren genel seyahat yasağı uygulamaya girecek. Slovakya’da benzer bir uygulamaya karar verilirrken, Polonyalı vatandaşlar bu uygulamanın dışında bırakıldı. Polonya sınırlarını pazar gününden itibaren kapatma karar alırken, Danimarka cumartesi öğlen saatlerinde sınırlarını kapattı. Ukrayna ise sınırlarını en az iki hafta süreyle diğer ülkelerden gelenlere kapatmayı planlıyor.

Polonya-Almanya sınırı

Avusturya, İtalya’ya tüm tren seferlerini durdurdu ve İtalya sınırını neredeyse tamamen kapattı. Fransa, İspanya ve İsviçre’ye hava ulaşımı da durduruldu. Slovenya ise İtalya sınırından geçişlerde sağlık taraması yapıyor.

Almanya, Fransa sınırında kontrolleri sıkılaştırdı. Litvanya sınırları kapatmayı planladığını duyurdu ancak bu yönde kesin karar henüz açıklanmadı. Rusya ise Polonya ve Norveç sınırından yabancı ülke vatandaşlarının geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İngiltere’de de hükümet yoğun eleştirilerin ardından koronavirüse karşı adım atmaya başladı. Hükümet çevrelerinden gelen bilgiye göre, kitlesel etkinliklerin yasaklanması planlanıyor.

Okullar, kafeler, restoranlar...

Avrupa’nın birçok ülkesinde okullar kapatılırken; Avusturya, Belçika, Yunanistan ve Bulgaristan’da süpermarketler, benzin istasyonları, bankalar ve eczaneler dışında kalan birçok dükkan ve iş yerinin de kapatılmasına karar verildi.

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe