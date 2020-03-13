Trump "ulusal acil durum" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınını "ulusal acil durum" ilan etti. Ulusal acil durum ilanının salgına karşı alınacak önlemler için federal hükümet ve eyalet hükümetlerine 50 milyar dolarlık kaynak sağlayacağını belirten Trump, Enerji Bakanlığına da stratejik petrol rezervlerini "ağzına kadar" doldurması için petrol satın alma talimatı verdiğini kaydetti.

Paranın virüsün yayılmasını önlemek için kullanılacağını belirten Trump, her eyaletin "acil durum merkezleri" oluşturacağını ve hastanelerin acil durum planlarını devreye sokacağını söyledi.

"Olağanüstü hal" önlemleri

ABD Başkanı, Sağlık Bakanlığına doktor ve hastanelere hastaların tedavisinde esneklik sağlamak üzere federal düzenleme ve yasalardan sapmalara imkan tanıyacak olağanüstü hal yetkileri verdiğini de açıkladı. Trump, öğrencilere verilen federal kredilerin faizinden feragat edileceğini de söyledi.

Koronavirüs testlerinin temininde yavaş kalındığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olan Trump, testlerde kapasiteyi geliştirmek için kamu ve özel sektör arasında ortak çalışmaların yoğunlaşacağını, bu çerçevede bazı noktalarda otomobillerde testler gerçekleştirilmesi ve test yaptırmak isteyenlerin kaydedileceği bir internet sitesi oluşturulması gibi uygulamalara gidileceğini belirtti. Sağlık yetkililerinin "belirli belirtiler oluşmadan test yaptırılmasını istemediklerini" hatırlatan ve bunun hiç gerekli olmadığını söyleyen Trump, "Kollektif eylem, ortak fedakarlık ve kararlılıkla virüs tehdidini yeneceğiz" diye konuştu.

Demokratlar kendi paketini oylayacak

Trump, kapsamlı bir yardım paketi oluşturulması için Beyaz Saray ile Kongre arasında yürütülen müzakereler konusuna ise değinmedi. Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, ücretsiz virüs testleri, işten uzaklaşmak zorunda kalan çalışanlara hastalık ödemesi güvencesi, çocuk, kadın ve yaşlılara gıda programlarının artırılması gibi önlemler içeren kendi tasarılarını Meclis'te oylamaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray'dan Cuma günü yapılan açıklamada, koronavirüsü bir saat içinde teşhis edebilecek hızlı testi geliştirmeye çalışan iki şirkete bir milyon 300 bin dolarlık destek verileceği kaydedilmişti.

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının bin 700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

AP/BK,TY

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